打造医改传播“立体”阵地

医改取得重大阶段性成效，各地医改典型经验不断涌现，很多好做法、好经验以及医改的惠民成效都需要借助媒体力量不断传播。12月22日，由《中国卫生》杂志社、《健康报》社主办的2018中国医改传播高峰会议在京召开，卫生行政管理者、医改实践者、主流媒体等各领域代表交流医改宣传经验，凝聚更多医改共识，力争打造格局更大、视野更广、群众基础更深的“立体”医改传播阵地。

■持续增加百姓获得感

近年来，医改坚持改革与改善并重，逐步解决群众看病就医的操心事、烦心事。连续实施改善医疗服务行动计划，推出预约挂号、分时段诊疗、自助缴费、智慧药房等一系列便民惠民措施。

“使优质高效的医疗卫生服务体系有效运行，使供给和需求相适应，始终需要高度强调‘三医联动’改革。”国家卫生健康委体制改革司司长梁万年指出，医改是系统工程、社会性的变革。在这个过程中，出现问题并不可怕，关键要分析这个问题是改革导致的，还是已有问题没有解决，或是掩盖的问题又显露出来，同时要明确问题是不是当前改革的主要问题或矛盾的主要方面。在构建优质高效服务体系的过程中，保持改革定力，围绕主要矛盾和矛盾主要方面发力，才能取得实效。

医疗质量始终是人民群众关心的重中之重。对此，国家卫生健康委医政医管局局长张宗久表示，医院如何选择临床医疗指南很关键，关系到医院的产出质量。病人总是从运用低版本指南的医院流动到运用高版本指南的医院，指南更新的科学基础越好，医疗精准度、平均住院日等指标评价越高。现代医院改革的核心部分，在于指南在医院得到了普遍的执行，使医疗同质化水平进一步提高。

国家卫生健康委基层卫生健康司副司长高光明介绍，今年在全国范围启动优质服务基层行活动，这是加快建设分级诊疗制度、加强基层医疗卫生服务体系建设的重大措施，是提升基层医疗卫生服务能力的有效抓手。国家卫生健康委制定了《乡镇卫生院服务能力标准》和《社区卫生服务中心服务能力标准》，作为基层医疗卫生机构服务能力建设和评价的依据。

■深化医改须强自身

推动深化医改需要众多部门通力合作，需要争取各地党委、政府支持，需要赢得公众的理解和支持，更需要广大医务人员积极参与。

“打铁还需自身硬。”国家卫生健康委综合监管局副局长余梅表示，医疗卫生行业综合监管制度是深化医改的5项制度之一。新时期的医疗卫生监管压力和挑战并存，表现在医疗卫生行业发展迅猛，法律法规和行业监管相对滞后；部分医疗机构依法执业意识不强，违法违规行为时有发生；综合监管制度起步较晚，监管力量分散，手段单一。医疗卫生行业要加强全过程监管，尽快建成政府主导、医疗卫生机构自我管理、社会广泛参与的医疗卫生行业综合监管体系，为我国医疗卫生事业健康发展保驾护航。

“药品使用监测、药品临床综合评价和药品短缺预警，已成为新一轮政府机构改革中国家卫生健康委药政司的重要职责。”国家卫生健康委药物政策与基本药物制度司司长于竞进表示，履行短缺药品监测预警、药品使用监测评价、药品临床综合评价等各项职能的产出，要用于指导国家基本药物目录、鼓励仿制药品目录、儿童药品鼓励研发目录的调整，促进安全用药、合理用药和合理控费，促进药品回归临床价值，指导药品采购，保障药品供应。

■合力营造良好舆论氛围

“医改宣传涉及众多部门，宣传指向同样具有多样性，不仅要面向社会受众进行公众沟通，还要面向医疗卫生从业人员进行组织内传播。”国家卫生健康委宣传司副司长宋树立表示，大数据分析提示，还有很大比例的医务工作者对医改政策的关注度和熟悉度不够，而这个群体恰恰是医改政策最直接、最有力的推动者和执行者，做好组织内传播才能促进医改政策更快、更好落地。

促进政策落地，需要各种传播平台发挥合力，传播手段从平面走向立体。2017年，在国家卫生健康委指导下，《中国卫生》杂志社、《健康报》社承办全国深化医改典型经验推广平台启动。平台成立以来，陆续推出了医改日历、深化医改一图读懂、医改短视频等新媒体作品，组织召开了2017中国医改传播高峰会议、全国深化医改经验推广会等重量级会议，在深化医改宣传工作领域发挥更加积极、权威的推动作用。

《健康报》社社长、《中国卫生》杂志社社长邓海华表示，医改是世界性难题，为改革营造良好的舆论氛围至关重要。深化医改典型经验推广平台致力于打造中国医改传播高峰会议这一品牌活动，搭建卫生行政管理者、医改实践者、主流媒体交流互动的平台，创新改革思路，探索改革路径，提升发展动力。（下转第2版）（上接第1版）

近年来，在中央和地方媒体大力支持下，医改政策解读和正面宣传力度不断强化，医改相关舆论态势向好发展，有力引导人民群众形成合理预期，营造出社会各界关心、帮助、支持医改的良好氛围。广东省卫生健康委副主任黄飞表示，医改和传播是一枚硬币的两面，相向而行。今后，广东将继续加大与媒体的合作力度，为医改鼓与呼。

■让改革成果滋润百姓心田

《人民日报》高级记者白剑锋说，医改进入深水区，更多涉及深层次的体制机制改革。新闻传播工作应当像春风化雨，将医改成果点点滴滴滋润到百姓心头。

“医改工作和老百姓分不开，跟医务人员分不开，跟相关的领导和职能分不开，医改宣传的作用在于整合三方共识并形成合力。”河北省黄骅市副市长张昕说。

老百姓有了获得感，医改推动者的干劲就更足了。天津市卫生健康委主任王建国说，今年中央各类媒体和天津市地方媒体对天津市医改工作进行了大量宣传报道，通过老百姓的视角讲述医改的成绩，使医改工作的群众认可度不断提升。

“医改传播需要更开放的思维，把医改的故事讲好。”中央广播电视总台新闻中心社会新闻部制片人孙烨辉认为，新时期医改、卫生健康工作、健康中国建设，需要更多的典型、更多的“医改名片”。

正如国家卫生健康委副主任王贺胜在会议讲话中指出，“如果医改是一场马拉松，宣传就是一个助力站；如果医改是一场看不到硝烟的战争，宣传就是文工团”。医改需要将理论研究与传播工作结合，促进民生福祉提高，推动健康中国建设，使每一位中国人越来越健康。