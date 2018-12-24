一种脂肪酸可有效对付艰难梭菌

英国帝国理工大学近日称，该校研究人员找到了一种可以有效对付艰难梭菌的脂肪酸，有望通过更为简洁的方式防治肠道疾病。

健康的肠道环境受到破坏是肠道感染的主要原因，艰难梭菌则是导致疾病的罪魁祸首。目前主要采用注射抗生素和人体粪便提取物的方法来治疗，尽管有效果，但越来越多的艰难梭菌已对抗生素产生抗药性；而粪便微生物移植治疗过程极为繁琐，需从捐赠者的粪便中提取样本进行处理，捐赠者要定期进行细菌、艾滋病病毒和肝炎病毒等检查，病人则通过结肠镜方式或口服胶囊来接受治疗。

帝国理工大学外科和癌症系主任麦克唐纳博士带领的研究小组，通过临床试验、动物模型甚至机器人肠道进行比对研究，首次揭示了病人肠道是如何遭受艰难梭菌反复感染的。他们发现，人类肠道中有一种以天然分子形式存在的脂肪酸，称做戊酸盐，其可以有效抑制艰难梭菌的繁殖。“当戊酸盐在抗生素作用下减少时，艰难梭菌会生长良好；而通过使用粪便微生物移植抑制艰难梭菌生长时，戊酸盐会增加。”麦克唐纳说。

研究人员希望将来能够将这种分子做成药丸，取代注射抗生素和粪便提取物的治疗方法。