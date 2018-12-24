“短信戒烟”能使戒烟成功率增倍

吸烟有害健康，戒烟却难上加难。尝试过各种戒烟大法，仍无法走出困惑的烟民最深有体会。22日，记者从中南大学湘雅二医院获悉，医院招募“短信戒烟”志愿者开展的一项研究表明，短信戒烟能促使成功率加倍。

研究项目负责人、湘雅二医院精神科副教授廖艳辉介绍，医院共招募2561名受试者，1369名有戒烟意愿，对其进行12周干预和12周随访。

研究将戒烟意愿者分为高频率（每天3—5条短信）和低频率（每周3—5条短信）干预组以及对照组，对“时点戒烟率”（即过去一周完全不吸烟占比）进行比较发现：短信戒烟干预组明显高于对照组，干预组最高时点戒烟率达25%以上，对照组最高则为10%左右。

而在持续戒烟率比较上，短信戒烟干预组持续戒烟率明显高于对照组。研究人员在对自我报告持续戒烟24周的戒烟者进行生物学验证发现：干预组这一指标超过6%，而对照组不足2%。此外，研究团队对受试者进行了1年的追踪随访显示，干预组中有60人(占比6.3%)、对照组有7人(占比1.7%)成功戒烟1年，干预组效果明显优于对照组。

近日，相关成果发表于《公共科学图书馆·医学》，并以论文摘要形式发表在《柳叶刀》上。据悉，这是我国首次进行此类研究，团队成员唐劲松教授则表示，团队拟明年初开展微信戒烟研究。（记者俞慧友 通讯员王建新）