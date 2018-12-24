多地医生合力为三位新疆患儿治疗心脏病

“手术很顺利，医护人员对小孩照顾得特别好，非常感谢。”6岁小女孩来丽·沙依都拉的妈妈说。本周，来丽·沙依都拉等3位新疆塔什库尔干塔吉克自治县的塔吉克族先天心脏病小患者，通过江苏-深圳援疆医疗协作联盟的帮助，得到了跨地州的免费手术救助。

地处帕米尔高原的塔县由深圳进行对口支援，毗邻塔县的克州则由江苏对口支援。深圳援疆前方指挥部副总指挥洪隽介绍，去年7月，深圳援疆和江苏援疆成立了江苏-深圳援疆医疗协作联盟，实现了不同省市援疆医疗队的资源共享。

洪隽介绍，11月9日江苏-深圳联合医疗队赴塔县进行义诊时，筛查出这三位小朋友患有先天性心脏病。借助江苏援疆医疗队正在开展的第16批“润心计划”，三位小朋友获得由国内一流医疗专家实施手术的机会。

12月7日，三位小朋友在深圳援疆医生、塔县人民医院院长龚志强的护送下，从塔县赶赴克州人民医院。10日，两位小患者在完成术前检查后接受手术，另一位小患者则因有感冒症状，推迟至14日完成手术。

“手术很成功。前两台手术，是南京医科大学第一附属医院心内科主任主刀做的，后一台是我做的。以后他们能跟正常儿童一样上学和运动了。”江苏援疆医生张海锋说。

一次免费的心脏手术，不仅改变一个塔吉克族孩子的一生，也能避免整个家庭因病致贫、因病返贫。张海锋说，虽然语言沟通不畅，但家属们在表达感谢时的真挚眼神让他难忘。

此次联合救助行动中，深圳援疆为小患者们解决了塔县和克州异地转诊及医疗保险费用报销等手续，并承担了除医保报销外的其他医疗自费费用和患者及陪同家属的食宿费用。文/新华社