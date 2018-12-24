北京妇产医院推线上服务产妇状态可实时查询

产妇在产房内是什么进程？今后家属可以实时在手机上查询，包括产妇的待产状态、宫颈开口、分娩或者离室等，信息5分钟更新一次。昨日，北京妇产医院便民服务专区在APP“乐活”上正式上线运行。经过实名验证后，即可便捷使用“产科建档等数据采集”“候诊信息查询”“超声等辅助检查预约、报到”“孕妇学校课程预约”“手术、待产实时进程查询”“化验报告在线查询”“诊断证明真伪验证”七大功能模块。

“孕妇生孩子有时候长达20-30小时，家属在外面等的很着急，不知道产妇在产房的状态。最早是助产士手写小黑板告诉家属产妇进程，后来是在电视屏幕上滚动信息。家属必须守在产房门口盯着电视屏幕，并且由于空间有限，也很拥挤。现在手机端就可以实时查询产妇状态了”，北京妇产医院信息中心助理工程师凌晨介绍说，“比如宫颈开口多大了、下次检查时间是啥时候，都可以看到，信息5分钟更新一次。”

北青报记者在展示页面上看到，“产房实时信息查询”板块里，可以看到三栏，分别是匿名后的产妇名字、病床号和待产情况，在待产情况里，有待产、下次检查时间、宫颈开口几厘米、分娩、离室等不同的状态。“现在产妇的分娩进程都是电脑记录，这次通过信息系统对接，实现了把分娩进程实时更新在手机上，没有增加医护人员的工作量，但方便了产妇和家属”，凌晨说，不同于预约检查等必须用患者信息登录，产房产程实时查询板块对登录用户是公开的，产妇任意家属都可以在手机上查询。