武警战士捐献造血干细胞传递“生命火种”

20日至21日，在福建医科大学附属协和医院，武警福建总队龙岩支队战士欧阳宏经过两次的血样分离，成功采集了370毫升的造血干细胞悬液，为一名远在千里的白血病患者传递“生命火种”。

瘦小的个子、黝黑的皮肤、有神的眼睛、憨厚的微笑，这是笔者见到欧阳宏时的第一印象。今年27岁的欧阳宏是湖南永州人，现为武警福建总队龙岩支队机动中队战士。自2011年入伍以来，他经过自己的不懈努力先后两次获得上级嘉奖、连续两年被评为优秀士官。

图为医护人员通过仪器从欧阳宏的血液中采集造血干细胞。供图

在战友们看来他是一名素质全面过硬的好伙伴，同时更是一名热心驻地的公益事业的“爱心大使”。每年他除了参加部队组织的义务献血外，还会通过关注驻地血站公众号的方式，主动了解血液中心运行情况，以备第一时间奉献自己的爱心。

“那是在2014年7月，我请假外出正好路过献血站，就想着过去献血，也是献爱心嘛！”当时听血站工作人员介绍，捐献造血干细胞，可以给白血病患者带来重生的希望，欧阳宏想也没想就采集了血液样本，志愿报名加入了中国造血干细胞捐献者资料库，成为“中华骨髓库”的一名志愿者。

今年9月6日，欧阳宏接到了福建省红十字会的通知，他与外省的一名白血病患者初次配型成功。9月25日，经过高分辨比对和捐献前体检，移植专家确认：志愿者身体健康，符合捐献条件。接到通知的那一刻，欧阳宏的心里既兴奋又忐忑，兴奋的是他的血液可以为患者带来生的希望，传递生命的火种；忐忑的是部队领导会不会批准？爸妈会不会同意？

图为医护人员通过仪器从欧阳宏的血液中采集造血干细胞。供图

让欧阳宏没想到的是，领导了解实际情况后当即同意，同时指派干部全程跟踪协调，这一结果可把他高兴坏了。

然而接下来的一个电话却让欧阳宏犯了难。原来远在湖南的母亲听闻儿子要捐献造血干细胞，担心捐献造血干细胞会影响健康、影响儿子的正常工作。欧阳宏跟母亲耐心讲明了捐献造血干细胞对身体并无影响，母亲这才放心。

经过两次的血样分离，医护人员先后从欧阳宏的血液中成功采集了370毫升的造血干细胞悬液。在工作人员的护送下第一时间将这颗“生命火种”跨越千里，送往患者所在医院，为患者点燃“生命之光”。

采集结束后，福建医科大学附属协和医院输血科检验师魏碧玉向笔者谈到，造血干细胞被医学专家称为“生命的种子”，在骨髓移植和疾病治疗方面有着重要作用。但造血干细胞配型的机率是非常低，患者和供者之间配型成功的几率大约在十万分之一以上。“希望越来越多的人像欧阳宏一样加入到这个队伍，挽救更多血液病患者的生命。”

欧阳宏成功捐献370毫升的造血干细胞悬液。供图

(王松青 吕少波 刘华勋)