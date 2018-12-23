两潜在治疗精神疾病基因靶点找到

精神分裂症、双相情感障碍，是常见的多基因遗传精神疾病。因受多个基因共同调控的影响，相关遗传学机制变得极为复杂。探寻精神疾病治病机理，找到治疗方法，是全球科研人员积极探索的目标。继12月14日，在国际期刊《科学》上发布精神疾病发病机制的遗传“基因级”证据后，中南大学研究人员在12月19日，又以两篇论文形式，在国际期刊《科学》子刊《科学转化医学》上，公布了发现的两个潜在治疗精神疾病的重要基因靶点“POU3F2”和“DGCR5”。该系列研究有助于揭示精神疾病的多基因遗传学机制，有望应用于未来的精神分裂症药物开发。

文章出自中南大学陈超课题组。第一篇论文《转录因子POU3F2调节精神疾病患者脑组织中的基因共表达网络》，主要研究精神分裂症和双相情感障碍疾病。研究寻找到了与疾病相关的基因共表达网络，发现了一个重要的转录因子基因“POU3F2”。该基因在精神疾病相关的网络中发挥着核心作用，可影响多个下游基因的表达变化，能作为未来疾病机制和药物研发的重要靶点。

第二篇论文则主要研究了与精神分裂症相关的拷贝数变异区域内的长链非编码RNA（核糖核酸）与精神分裂症的关系。研究发现：人类染色体22q11.2区域上的长链非编码RNA“DGCR5”，与人脑正常神经发育密切相关，其表达异常会引起一系列精神分裂症相关基因的表达变化，最终导致疾病发生。这一成果，开拓了人类对基因组非编码区域的功能认知。作为与精神分裂症发生有关的重要调控因子，DGCR5也有望应用于未来的精神疾病治疗。（记者俞慧友 通讯员杨秀菊）