研发8种特效药 全国名中医陈如泉耄耋之年不离临床

陈如泉（右）在诊疗中

作为首届全国名中医，全国知名中医，第三、四、六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，湖北省中医大师、中医名师，陈如泉精湛的医术和高尚的医德受到了患者的赞誉。今年已经80岁高龄的陈如泉，依然每周两次在医院坐诊，为慕名而来的患者问诊开方……

研发8种特效药

陈如泉的主要研究领域是中医、中西医结合治疗甲状腺病、血液病和方剂学。他出身中医，也遵循循证医学。他始终认为，临床是检验中医理论、继承和发展中医重要途径，要在患者那儿找到研发的动力。

在临床治疗甲状腺疾病的过程中，西药副作用大，常常会引发白细胞指标异常、全身过敏、肝功能受损等问题。对此，陈如泉潜心研究师傅——老专家洪子云留下的手稿和笔记，结合临床，经过几十年反复研究论证，创新研发了复方甲亢片、消瘿甲亢片、活血消瘿片、理气消瘿片等特色制剂。 其中，复方甲亢片在治疗甲亢方面总有效率接近94%，临床疗效与毒副反应等方面，均优于单纯中医与单纯西医治疗效果。几年前，甲亢用药出现全国缺货，复方甲亢片“挑”起了重担，解决了不少患者的“断药”问题。

为了分清甲状腺的性质，陈如泉创造性地提出通过甲状腺彩超造影帮助诊断，成为鉴别良性还是恶性疾病的最佳手段，湖北省中医院成为湖北首家提出使用彩超造影帮助诊断甲状腺疾病的医院。

打着夹板上门诊

陈如泉上门诊从来都是提前半小时到诊室，考虑到他年事已高，医院给他每次门诊限号。可是来找陈如泉看病的患者有一些是从外省赶来，“他们都是大老远跑来，能看的我都看。”陈如泉常把这句话挂嘴边。一年下来门诊病人超过1万人次。“我们心疼陈老，看他太累不忍心加号，可我们同时也不想对不起患者，真是两难。”跟随陈如泉多年的护士王华说。

2015年12月，陈如泉被汽车刮倒，造成左手肱骨骨折。因为怕耽误两天后的门诊，他坚持拒绝手术治疗，要求用保守疗法，打夹板上绷带。门诊当天，陈如泉吊着手臂准时开诊。这天也是再生障碍性贫血患者刘冬云复诊的日子。他花了40多万元都没有治好的病，在陈如泉这里治疗了大半年的时间就好了，而且第一次来看病时没带够药钱，还是陈如泉教授主动询问后垫钱帮他补齐了药费，让他先拿药回去吃。这次复诊看到陈如泉打着夹板上门诊，刘冬云眼含泪光说：“祝福长命百岁是一句吉利话，但作为患者，我真的希望陈老长命百岁，这样我们患者就能继续拥有一个好医生！”

自建资料“图书馆”

为了可以随访门诊患者情况，提醒他们复诊，同时方便教学和科研，从2001年10月30日开始，陈如泉自制了第一份病历卡资料，病人是一名王姓女士，患甲亢。到如今病历卡已积攒了5000多本，按照甲亢性心脏病、甲亢性突眼、甲状腺结节等分门别类，相当于一个甲状腺疾病的小图书馆。当中有一些需要跟踪随访的病人，陈老用本子另外登记备案，随访病人时间最长的超过15年。

中医传承须后继有人。几十年来，陈如泉通过“师带徒”、优秀人才培养和临床带教等多种形式，培养了多批不同层次、不同特长的后备人才。现任湖北省中医院甲状腺科主任左新河，是国家第一批“师带徒”大弟子，跟随陈如泉多年，他感慨地说，25年前，老师组建了湖北省第一个甲状腺病的特色专科门诊；2004年，老师又主持建立全省唯一综合性的甲状腺病专科，运用中医、中西医结合等方法为1000余患者解除病痛；2013年，“陈氏中医瘿病学术流派传承工作室”成为国家中医药管理局首批唯一一个甲状腺疾病领域的传承工作室；2016年，78岁的老师还在积极组建甲状腺特色诊疗中心，旨在形成系统的、全面的、医教研一体的甲状腺疾病研究基地。

时至今日，湖北省中医院甲状腺诊疗中心已经建成，拥有3个独立的瘿病专科门诊、专病专科病房和国家中医甲状腺病实验室，每年接诊3万多名患者，发展了20多位学术传承人，为学术研究和临床工作的开展提供了保障。在陈如泉带领下，湖北省中医院甲状腺科始终走在全国前列。