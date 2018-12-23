 《“城市改变糖尿病”倡议》发布  遏制糖尿病的流行趋势

“中国健康知识传播激励计划（城市改变糖尿病）”项目——《“城市改变糖尿病”倡议》（简称《倡议》）近日在海口发布。基于“城市改变糖尿病”项目在全球的实践经验，《倡议》提出，城市应重视糖尿病对居民健康及城市发展的影响，掌握城市糖尿病流行现状，设定目标并制定行动策略，共同行动遏制糖尿病的流行趋势。

《倡议》提出，由城市多部门建立协同机制，在改善支持性环境、引导个人行为改变、促进规范诊疗管理等方面做出积极行动，提出8条具体建议，包括促进健康融入城市规划和相关政策制定、积极建设健康支持性环境、全面践行健康生活方式、规范诊疗管理服务等。

据国际糖尿病联盟数据，在2017年，全球约有4.25亿糖尿病患者，其中约2/3居住在城市，城市中糖尿病患病率为10.2%，高于农村的6.9%。据预测，到2045年，全球将有6.29亿人患有糖尿病，75%的患者将居住在城市，给城市经济社会发展带来沉重负担。

中华预防医学会副会长孔灵芝表示，未来，居住在城市的人口会越来越多，城市在糖尿病防控中发挥着重要作用。“改变”是《倡议》重要的关键词。通过掌握城市糖尿病情况，意识到在政策、环境等方面的不足，有针对性地去制定行动计划，多部门乃至全社会共同行动起来，遏制糖尿病的流行趋势。

据中华医学会糖尿病学分会主任委员贾伟平介绍，城市的糖尿病管理，是反映健康管理发展的一个重要衡量因素。包括上海在内，中国共有5个城市加入“城市改变糖尿病”项目，这意味着中国的城市糖尿病管理经验也在国际上产生了重要影响。有了政府的参与及政策的支持，再加上糖尿病防控的社会力量、医疗机构和疾病防控的力量，就有可能实现根本性的改变。

据悉，“城市改变糖尿病”项目由哥本哈根Steno糖尿病中心、伦敦大学学院与诺和诺德于2014年发起。目前包括上海、天津、厦门、杭州、北京在内，全球共有19座城市参与其中，惠及1.3亿市民。这一模式被越来越多的国家和城市所借鉴或采纳，成为城市防控糖尿病的重要措施之一。