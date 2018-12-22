热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

肉类不分好坏 交替着吃才是好办法

2018年12月22日08:41 来源：人民网-健康时报

　　(北京协和医院临床营养科 于 康)从脂肪含量来看，常吃的肉类可以分为三个层面：猪牛羊是一个层面，鸡鸭是一个层面，鱼虾是一个层面。不同层面的肉类各有千秋，交替着吃是最好的。

　　现在有这么一种说法是：吃猪肉，要吃肥型猪的瘦肉，而不吃瘦型猪的瘦肉，其实这种做法完全没必要。瘦型猪只要是合格的，按照正规的饲养模式培养出来，都可以照常食用。

　　很多人喜欢把猪肉和牛、羊肉比较，想知道哪个更好一些?

　　其实它们都差不多，从脂肪含量来看，常吃的肉类中鱼虾的脂肪最少，鸡鸭次之，猪牛羊肉的脂肪最多。

　　但是从另一个角度来说，猪牛羊肉也有它们自身的优点，因为红肉含有一定量的铁，如果总是吃鸡鸭肉或鱼虾，容易导致身体里的铁元素不足。所以，不同层面的肉类各有千秋，不应该只吃某一种肉类。

　　“那为什么大家总觉得猪肉没有牛肉和羊肉好?”这是从脂肪和胆固醇的角度而言。比如，去健身，想长肌肉又怕吃太多的脂肪，所以，建议大家多吃牛肉。

　　其实，什么肉吃多了都不合适，什么肉都不吃也不合适。正确的做法是：掌握好量，各种肉交替食用，既享受生活，又平衡营养。

　　那么，这个合适的量到底是多少呢?最简单的一个判断办法：手指两个关节的长度，差不多两个手指的厚度，这样大小的一块肉，大概生重一两。一个血脂、腰围、体重都正常的成年人，一天可以吃二两瘦猪肉，或牛肉又或羊肉，都是可以的。

　　如果你的体重已经超标，那么就要减少吃肉量。这里说的二两是生重，做熟后重量会减少，一两生肉变成熟肉以后大概是35克，所以按熟肉的重量来吃，一天的量是70克，大概掌握这个量就可以了。

(责编：韩雅菘、权娟)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn