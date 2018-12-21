“互联网+”国家基本公卫服务管理论坛在广州召开

12月19日，“互联网+”国家基本公共卫生服务管理论坛在广州召开，来自全国各地的卫生健康委（卫生计生局）负责人和基层医院院长200多名代表相聚广州，共同探讨“互联网+”国家基本公共卫生服务管理的实现路径。

据介绍，今年4月，国务院办公厅发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，提出了发展“互联网+”医疗服务、创新“互联网+”公共卫生服务、优化“互联网+”家庭医生签约服务。此次召开的“互联网+”国家基本公共卫生服务管理论坛，由全国卫生产业企业管理协会智慧医疗分会、中国中医药信息学会健康管理与促进专业委员会、广东省卫生经济学会主办，北京恩福健康科技有限公司协办。论坛上，广东梅州市丰顺县卫生计生局副局长陈东生和天津市武清区河西务医院副院长李振宝作为“互联网+”公卫建设先行先试的代表，在会上做了经验分享。作为参与创建的企业，北京恩福健康科技有限公司肖晓静做了题为《互联网＋公卫建设策略和运营支持》的报告，并展示了“互联网+”国家基本公共卫生服务管理的产品运营场景。

据了解，“互联网+”国家基本公共卫生服务管理实现了公卫数据的互联互通，以及家庭医生签约服务的信息化建设，一方面有助于卫生计生部门、院长及时掌握辖区公卫建档、随访、体检和家庭医生签约工作进展情况，便于科学地进行绩效考核；另一方面，也大大减轻了公卫工作者和家庭医生团队的工作压力，提高了工作效率和服务质量，保证了公卫数据的真实性和家庭医生签约服务的落地，提高了辖区百姓的健康获得感。