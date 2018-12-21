“亚洲最佳职场（中国大陆区）”奖项评选结果最终揭晓

12月20日，由友邦保险中国、北京大学公共卫生学院与中国领先的人力资源媒体HRoot共同启动的“悦职场，职场健康创新论坛暨亚洲最佳职场（中国大陆区）颁奖典礼”于在上海瑞金宾馆盛大举行，32家企业分获“最佳职场奖”、“最健康雇主奖”和“最健康员工奖”三大奖项。

大会伊始，友邦中国首席执行官张晓宇先生首先发表欢迎致辞，为大会拉开了序幕。此次“亚洲最佳职场（中国大陆区）”的评选聚焦中国职场健康，对树立健康长久好工作形象的雇主进行表彰，旨在为职场树立标杆，推进健康职场的理念。

会上介绍，通过参与“亚洲最佳职场（中国大陆区）”奖项评选及大型调研活动，企业和员工可以全面了解自己/员工的生活模式、健康指标、精神健康和其他值得关注的健康问题。每家参与并完成调研的企业将会收到一份专属职场报告，详细了解参与调研的员工健康状况，以及企业总体健康水平与市场平均水平的比较，并获得改进建议。

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