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视频聊天帮老人预防抑郁

2018年12月21日14:08 来源：人民网-生命时报

如今，越来越多的老人学会用微信和亲友视频聊天，联络感情。近日，美国“心理科学中心”网站报道了美国俄勒冈健康与科学大学医学院的一项研究，发现4项在线通信技术中，使用视频聊天与朋友、家人保持联系，对帮助老年人预防抑郁症效果最好。

这项研究由美国国立卫生研究院老年研究所支持，从1992年开始，他们对全美范围内的老人每两年进行一次调查。研究人员从2012年的调查中确定了1424名60岁以上参与者，他们回答了一组关于在线技术使用（包括视频聊天、电子邮件、社交网站和即时通信）的问题。两年后，这些参与者又对后续调查做出回应。结果显示，与不使用任何通信技术的老人相比，使用电子邮件、即时通信或社交网站的人，抑郁症状发生率几乎都一样。相比之下，使用视频聊天功能的老人，出现抑郁的概率是其他人的一半。

发表在《美国老年精神病学杂志》上的这项研究，首次证明了使用视频聊天与预防老人抑郁存在潜在联系。视频聊天的吸引力在于它让用户进行面对面互动，而不是被动浏览。(赵鹏程 编译)

(责编：李轶群、杨迪)


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