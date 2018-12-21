高血压预防“十步曲”

防控高血压没有捷径，需要从生活中的一点一滴做起。以下“十步曲”将主要的预防方法进行了整合，建议人们从此刻开始，有所改变。

一袋牛奶一个蛋。新鲜牛奶中的丰富矿物质是维持人体功能，预防疾病的必需物质。牛奶中的钙是活性钙，是人体最易吸收的钙源，新鲜牛奶具有降脂、降低血黏度的作用，钾等其他物质也都能减少心脑血管疾病的发生。鸡蛋是最价廉物美的补充蛋白质的食物，一天一个鸡蛋对高血压病人也是完全可以接受的。

二便自调心不烦。大小便通畅是人体消化和排泄功能正常状态的反映。高血压病人，尤其是老年病人多有便秘和尿频、尿不畅的烦恼，建议养成良好的排便习惯，如厕时不要用力屏气，必要时须积极用药治疗。

三餐饮食宜平衡。平衡饮食的概念包括荤素搭配和粗细搭配，还需注重营养成分的多样化和适量控制。我国古训指出的“五谷为养，五菜为充，五畜为益，五果为助”，就是平衡膳食的基本模式。

四体勤动控体重。选择合适的项目，坚持适度锻炼（每次运动在60到90分钟为宜），再结合饮食控制，有助于保持正常体重，消除高血压风险因素。

五色果蔬不间断。新鲜蔬果含有丰富的维生素和矿物质，且有刺激血溶纤维蛋白的活性成分，可扩张血管、改善血液循环，其中的高纤维素还能抑制脂质的吸收。建议保证每天400克新鲜蔬果的摄入量。

六克食盐不超过。钠在体内可以吸收许多水分，盐摄入多了，体内的水分就会聚集在血管中，加重心脏和血管负担，造成血压上升。控制每天食盐量在6克以下，既能保证人体对钠的需要，也可减轻心血管负担。

七情调节莫失控。精神情绪的变化对高血压等心血管疾病的发生和发展有很大影响。面对周围大量繁琐、突发的事情，人们需要保持良好的平衡心理应对，不仅有利于健康，且有利于疾病的康复。

八方交友心欢喜。老年人要学会调整自己的情绪，可通过参与各种老年活动，多交朋友，缓解孤独，让自己既有机会倾诉生活中的“苦辣”，也可与老友分享各自的喜悦。美国密歇根大学的研究发现，对生活满意度高的退休老人，平均都有16名可以依赖的朋友或熟人；相反，拥有不到10个朋友的老人们，大都对退休生活不满意。这种心理状态可以直接影响到血压波动。

酒（谐音“九”）要少喝烟不抽。过量饮酒可导致动脉的硬化，喜饮酒者宜每天控制摄入量不超过白酒50毫升，或黄酒100毫升，或葡萄酒150毫升，或啤酒500毫升。吸一支烟可以使人体的收缩压升高5～10毫米汞柱，且会造成心肌梗死和脑卒中的发生和发作。

十分松弛心不烦。对高血压及其并发症要有正确的认识态度，即当心但不担心。保持轻松的心态、坚持合理的生活方式、进行规律性的药物治疗……通过这些努力，高血压完全是可防可治的。▲