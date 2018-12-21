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偏头痛或可诱发心律不齐

2018年12月21日07:54 来源：中国妇女报

　　美国一项研究显示，视觉先兆性偏头痛可能会出现心律不齐，甚至导致中风。

　　偏头痛是一种持续时间超过4小时的头痛症状，由复杂的神经系统疾病引起，主要表现为头部一侧的搏动或搏动性疼痛，伴有恶心、呕吐或对声光敏感，同时会导致严重的头痛、黑蒙、呕吐甚至瘫痪。偏头痛是世界上第六大最常见的致残原因，会导致抑郁症，并影响人们的日常工作与生活。

　　英国大约有850万人患有偏头痛，其中四分之三是女性，发作持续4~72小时，患者平均每年发作13次，通常是在几天内发作一次。有视觉症状的偏头痛患者，包括闪光、视力模糊或盲点，比那些没有偏头痛的人有30%的可能出现心律不齐(也称房颤)。由于房颤是由血凝块引起中风的一个常见原因，先前的研究表明先兆性偏头痛和中风之间有联系。

　　女性患偏头痛的概率是男性的3倍，且多发生在年轻时。大约有1/5的女性和1/15的男性受到这种疾病的影响，少数人在头痛发作前会出现视觉问题。

　　美国南卡罗来纳大学的索维克·森博士组织了这一研究，分析了近1.2万人的医疗记录，其中超过1500人患有偏头痛，426人有视觉症状，他们称这些症状包括看到斑点和锯齿状的线条。在1000名视觉先兆性偏头痛患者中，约有9人同时会出现心律不齐，只有7人在发作前没有先兆。

　　这项研究还调查了11939名平均年龄在60岁的人是否患有偏头痛。在偏头痛患者中，患有视觉症状的人群中18%的人在接下来的20年里出现了心律不齐;相比之下，没有视力问题的偏头痛患者有14%出现了心律不齐，在没有偏头痛的人群中，17%的人出现了心律不齐。

　　研究结果显示，每年每1000人中就有4人患有视觉先兆偏头痛;在患有非视觉性偏头痛的人群中，有一半的人患中风;在没有偏头痛的人群中，有三成的人患中风。

　　值得注意的是，因为自主神经系统有助于控制心脏和血管，所以有视觉先兆性偏头痛患者可能由于自主神经系统的问题而更容易发生房颤。　　　　　　　　　　

(责编：李轶群、杨迪)


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