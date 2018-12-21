甘露糖是一种营养补充剂，具有利尿、颅内降压等功效。英国比森癌症研究所近日发现，甘露糖对癌症治疗有所帮助，它既能延缓肿瘤生长，又可以增强多种癌症的化疗效果。

肿瘤的生长需要大量葡萄糖，因此，限制肿瘤吸收葡萄糖应该会延缓癌症的进展。不过，患者仅仅通过节食很难控制体内葡萄糖的含量，况且人体健康组织的工作运行也需要葡萄糖，所以不能把它完全从体内移除。

新研究中，研究人员通过口服甘露糖疗法考察患有胰腺癌、肺癌或皮肤癌的小鼠体内肿瘤发展情况。他们发现，每周饮用3次甘露糖溶液有效干扰、阻断了肿瘤对葡萄糖的吸收量，减少了可供癌细胞使用的糖分。由此，小鼠体内肿瘤生长速度显著放缓，且健康组织未受到影响，无明显副作用。

为测试甘露糖对癌症治疗的辅助作用，研究人员让服用了甘露糖补充剂的小鼠接受顺铂和阿霉素（两种最广泛使用的化疗药物）治疗。结果发现，化疗效果显著增强，肿瘤体积缩小，一部分小鼠的寿命得以延长。

研究人员表示，甘露糖有望成为一种安全简单的肿瘤治疗方法，不过“吃糖就能抗癌”是否真的可以实现，还需要更多人体试验不验证。（郭 亮）