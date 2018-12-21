确保援外医疗落到实处

12月17日，全国援外医疗先进集体和先进个人表彰活动在人民大会堂举办。国家卫生健康委主任马晓伟到会讲话，副主任崔丽宣读表彰决定。会议对全国29个先进集体和59名先进个人进行了表彰。

马晓伟指出，党中央、国务院对援外医疗工作高度重视，并作出一系列重要指示。我国当前正处于全面建成小康社会的关键时期，改进和加强援外医疗工作，对于服务社会主义现代化建设全局、服务外交大局，具有特殊重要的意义。

马晓伟要求，站在新的历史起点上，深刻认识新时代改进和加强援外医疗工作的重大意义，坚决贯彻中央决策部署，进一步改进和加强新时代援外医疗工作，确保相关措施落到实处。

国家卫生健康委有关司局和直属单位负责同志，全国27个承担派遣援外医疗任务的省（区、市）卫生健康部门代表和相关大型公立医院负责同志参加了活动。外交部、财政部、人力资源和社会保障部、商务部及国家国际发展合作署有关负责同志和代表出席了活动。（记者于梦非）