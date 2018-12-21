从人人动起来，到城市动起来，当健身的种子撒入全民的沃土，收获的自然是满满的精气神

5分钟颠足球785个，平板支撑达到61分钟，垫球690个，乒乓球推挡506个……这些成绩的创造者，来自普普通通的运动爱好者。在遍及湖南各地的“全民健身挑战日”活动中，他们脱颖而出，以各自的“绝活”获得了进军即将在湘潭举行的总决赛的机会。

由国家体育总局群体司发起，中华全国体育总会主办的“全民健身挑战日”创办于2013年，在借鉴了国外相关大众体育赛事的基础上，经过几年推广运营，已经形成了一套独特的开展模式。在走过的11个省市区中，湖南的做法与心得尤为引人关注。

“全民健身挑战日”首先在各地市展开，既有以跑团为单位参加的男女众跑挑战赛、健全人与残疾人共同参与的融合关爱跑，以及大众喜闻乐见的广场舞、太极拳等集体项目，也有投篮王、颠球王、垫（气排）球王、平板王、跳绳王、乒乓推挡王、啦啦宝贝等个人项目。各地市选拔而出的优胜者在总决赛上一展身手，而这项活动的更大价值，还在于渗入大众生活的积极作用——跃跃欲试的运动激情、发现身边的健身达人、感染周遭的健身热情，“健康湖南动起来”的口号，就在这样的氛围中落地生根。

此次湖南“全民健身挑战日”活动延续数月，一路走来，并不追求举办仪式有多炫目，却格外看重唤起大众的参与热情。少则数千多则上万，人人都能找到施展一下的舞台，正是活动的初衷之一。正因为如此，从项目的设置到比赛的设计，无不以群众基础是否深厚、大众是否便于参加、比赛形式是否简易为标准，参与的门槛降低了，参与的热情自然就提高了。这样的创新，看似并无多少出奇之处，但“接地气”的做法，扣住的正是全民健身重在“全民”的要义。

近年来，全民健身以国家战略为导向，已深入生活、深入人心。各地开展的形式也是百花齐放，各有千秋。“全民健身挑战日”的创立和推广，将大众的运动热情与城市激情融为一体，摸索出了政府主导、部门协调、全社会共同参与的“大群体”格局。从人人动起来，到城市动起来，当健身的种子撒入全民的沃土，收获的自然是满满的精气神。

《 人民日报 》（ 2018年12月21日 13 版）