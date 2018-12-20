关注结直肠癌患者音乐剧在京上演

由中国抗癌协会康复会、北京爱谱癌症患者关爱基金会主办，礼来中国支持，汇聚一流制作团队，精心打造的中国首部关注结直肠癌晚期患者的音乐剧《爱·在一起》，近日在北京上演。近200名结直肠癌患者和300多名爱心观众一同观看了精彩演出。

《爱·在一起》是一部讲述结直肠癌患者生命故事的原创音乐剧，该剧旨在鼓舞广大的结直肠癌患者面对癌症，积极治疗，永不放弃；向患者传递希望、勇气和力量，用爱点燃生命之光；同时呼吁全社会给予结直肠癌患者及家属更多的理解、支持和关爱。

图为中国首部关注结直肠癌晚期患者音乐剧《爱·在一起》演出现场合影

晚期结直肠癌，可怕但不该放弃

近年来，我国结直肠癌的发病率和死亡率均呈上升趋势。据2015 中国癌症统计数据显示：我国结直肠癌发病率、死亡率在全部恶性肿瘤中均位居第5位，其中每年新发病例 37.6 万，死亡病例 19.1 万。值得关注的是，近一半患者首诊即为晚期或由于手术后复发转移进入晚期疾病状态，无治愈机会，只能以延长生存及提高生活质量为治疗目标。

北京大学肿瘤医院结直肠肿瘤外科主任医师、北京大学首钢医院院长顾晋教授表示，对于早期结直肠癌患者，早诊断、早治疗，效果比较理想；但是，对于晚期或转移性结直肠癌患者而言，如果不积极治疗预后会比较差。目前，转移性结直肠癌的标准治疗为化疗联合靶向药物治疗。对于二线化疗失败的晚期结直肠癌患者，有效的治疗选择非常有限。二线化疗失败后，许多患者体能状况较好，生存愿望强烈，新型的口服靶向药物可为晚期结直肠癌患者提供新的治疗选择。

图为北京大学肿瘤医院结直肠肿瘤外科主任医师、北京大学首钢医院院长顾晋教授客串音乐剧中“医生”一角

用爱传递力量，点燃生命之光

据悉，《爱·在一起》作为“2018年第二十届中国上海国际艺术节‘艺术天空’”的重头公益演出剧目， 10月在上海公演了二场，累计为约300名结直肠癌患者和上千名爱心观众带去了满满“正能量”。精彩的演出带来了强大的社会影响力，音乐剧《爱·在一起》受主办方之邀来到了北京公演。

此次北京公演为了更为真实地贴近患者，吸引了许多现实中的结直肠癌患者积极投入其中。台上有15名患者用手语一起表演《爱 ·在一起》的主题歌；台下有癌龄12年、8年、3年的患者们，用自己的抗癌心路历程来鼓励剧中的主角癌友“波哥”。台上台下真情互动，场面温馨感人。

中国抗癌协会康复会主任委员、北京爱谱癌症患者关爱基金会管理委员会主席史安利教授激动地说：“作为一名有20多年癌龄的结直肠癌患者，我想用亲身经历告诉广大癌友，得了癌症，不代表生命的终结。现在的治疗手段越来越多，只要患者能够乐观面对，规范治疗，积极参加癌症康复组织的活动，进行营养、心理和运动干预，科学规范综合康复，就有机会创造生命的奇迹。”

图为中国抗癌协会康复会主任委员、北京爱谱癌症患者关爱基金会管理委员会主席史安利教授致辞

音乐剧《爱·在一起》也得到了来自社会各界的关注、支持与帮助。作为本剧支持方，礼来中国抗肿瘤事业部副总裁钱江表示：“作为抗肿瘤领域的领导者之一，礼来进入中国百年来，始终秉承‘根植中国、造福中国’的理念，致力于提供创新的药物使人们生活得更长久、更健康、更有活力。此次礼来支持打造中国首部关注结直肠癌晚期患者的音乐剧，旨在以独特且新颖的艺术手段，为广大的结直肠癌患者带去精神的力量和情感的抚慰，帮助他们更加坚定抗击癌症的信心与决心。礼来愿意继续秉承其关爱与探索的信念，携手社会各方力量，支持中国的抗肿瘤事业，助力‘健康中国’ 建设。”（高奕楠）

图为礼来中国抗肿瘤事业部副总裁钱江致辞