全国首期空中医疗急救专业培训班在京举办

为进一步推动我国空中医疗急救事业发展，科学制定《空中医疗急救管理办法》，规范空中医疗急救行为，由中国医学救援协会、北京市红十字会急诊抢救中心（999）共同主办，中日友好医院、北京首都国际机场医院联合承办的首期全国空中医疗急救专业培训班日前在北京国都大饭店举办。

国家卫生健康委员会医政医管局医疗资源处王莉莉副处长致辞

来自全国试点及有关医疗急救机构从事空中急救的医生、护士与管理人员近80人参加培训班学习。国家卫生健康委员会医政医管局医疗资源处王莉莉副处长出席开班仪式并致辞，中国医学救援协会李宗浩会长在开班仪式上作了题为《本国宝藏、他山之石——立足国情，借鉴发达国家空中医疗急救成功经验，科学规范开展我国空中医疗急救》的报告。

随着经济社会高速发展，经过专业改装的医疗急救飞行器包括直升机、固定翼飞机等逐渐进入我国医疗急救战线，开始显露作为高效急救交通工具的重要性。

中国医学救援协会李宗浩会长发言

空中医疗急救是特殊环境下的复杂工作，涉及航空、气象、安全、医学救护等多个领域，医护人员除了遵守常规医疗规范，还要考虑空中低气压、噪声、振动等条件下的特殊诊疗要求。同时，作为轻型飞行器，尤其是医疗急救航线主要聚集于大城市的人口密集区域，频繁超低空飞行与起降动作均存在特定的风险。有鉴于此，国家卫健委医政医管局于2018年1月开始推动空中医疗急救城市试点工作。根据国家卫健委医政医管局函发中国医学救援协会《关于委托开展空中医疗急救及心肺复苏技术培训的函》（国卫医资源便函〔2018〕305号）文件精神，委托中国医学救援协会负责具体试点单位培训工作的开展。通过前期各地上报、专家审定等工作，确定北京市、河北省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、山东省、湖北省、广东省、重庆市、四川省、陕西省等12个省市、21个城市作为空中医疗急救工作试点省市和试点城市，72家医疗机构为航空医疗急救试点医疗机构。在此基础上，中国医学救援协会强化观念、科学设计、认真组织、周密安排，针对全国相关从业单位和人员启动空中医疗急救专业培训工作。

民航华北局航空卫生处高斌处长授课

为期5天的专业培训班针对涉及空中医疗急救包括概况、法律法规、各国体系建设、临床病理生理特点、危重患者评估和处置、空中护理、流程设计、组织实施、空地对接和医疗文书管理等的相关理论进行学习与讨论，同时提供救护车上车、技能工作站和直升机上机培训“三位一体”的实地实战技能操作训练课程。

参加专业培训并考核合格的学员，将获得国家统一编号的“国家空中医疗急救资格证书”，具有在我国开展空中医疗急救、护送伤病人的资格。

中国医学救援协会是从事医学救援的全国性一级行业协会，以“关爱生命、科学救援”为宗旨，团结广大医务工作者和社会相关领域的救援人员，当好政府助手，配合政府的有关工作，积极推动行业建设，制定标准、规范，开展学术活动，进行科学研究、培训教育和国际交流合作，业务主管单位为国家卫生健康委员会。中国医学救援协会针对全国空中医疗急救从业单位和人员合法合规进行专业培训并推动相关标准的制定与落实，将有力保证我国空中医疗急救事业科学、有序、安全地开展，为推进健康中国建设作出贡献。

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