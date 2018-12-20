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无法拿到养老卡市民可申请临时卡

60岁老人明年1月1日起享受免费乘公交逛公园

崔红

2018年12月20日09:09 来源：北京晨报网

北京市社工委书记、民政局局长李万钧昨天带队值守北京12345市政府服务热线，针对近期市民关注度较高的60至64周岁老年人申领“北京通-养老助残卡”问题，市民政局表示，养老卡正在紧张制作和发放中，但由于申请人数较多，全部发放完仍需一段时间。无法在明年1月1日前拿到卡的市民，将先发放临时卡，不会影响大家享受相应的社会优待。

据介绍，目前全市在60至64岁区间内的老年人口达130万，从11月15日到现在，提出来新办卡的人数接近40万人，意味着40万的养老助残卡需要在接下来的三四十个工作日完成制卡，而按以往的数据，一年的制卡总数在一百多万张。“这张卡上有每个人的照片和特定信息，都是针对个人专门制作。同时，这张卡具备金融卡和公交一卡通的功能，还需通过银行系统和公交系统注入相应的密钥，这也在一定程度上延长了制卡周期，希望广大市民能够理解。”相关负责人表示。

对暂时无法在明年1月1日前拿到卡的市民，市民政局表示，将先发放临时卡代替，以便让大家在拿到正式卡前也能享受相应的社会优待、社会福利和社会服务。“在年底30日和31日这两天里，我们也会在一些区照常发卡，让大家可以尽早地拿到卡。”

新修订的《北京通—养老助残卡管理办法》自2019年1月1日起施行，届时，本市60岁至64岁老年人可以正式持养老卡免费乘公交、逛公园。1959年及以前出生的市民将陆续持卡享受各种优待政策。

目前，市民政局官网已开通网络申办养老卡流程，1959年4月1日前出生的户籍市民也可网上查询办卡进展情况。办理临时卡的相关情况市民可拨打96156民政热线咨询。（首席记者 崔红）

(责编：李轶群、杨迪)


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