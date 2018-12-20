极端天气下，男性为何比女性更“脆弱”

俗话说，男女有别。在极端天气下，男性和女性的死亡率也“有别”。近日，据俄罗斯卫星通讯社报道，乌拉尔联邦大学专家联合外国专家的一项研究显示，极冷或极热天气对男性死亡率的影响高于女性。

“炎热天气时，多日平均气温超过25℃，每天女性死亡人数每百万增加11人，男性增加17人。寒冷天气时，气温降至-23℃以下，则女性死亡人数每百万增加15人，男性增加20人。”研究报告中的数字给了我们更直观认识，但为何在极端天气下，男性比女性更“脆弱”？在寒冷的冬季，我们应警惕哪些易发疾病？

做好防护外生活方式很关键

“同等条件下，男性和女性对极冷或者极热的温度刺激的抵抗力应该相差不大，但公众需做好相应的防护措施。若寒潮来临期间，外出应注意保暖防风，头部、手脚等对温度敏感的部位更应重点保护。”首都医科大学附属北京安贞医院心外科副主任医师郑军在接受科技日报记者采访时表示。

研究数据显示，某类疾病确实表现出男性的患病风险高于女性，尤其是易受天气影响的心血管疾病。《中国居民营养与慢性病状况报告（2015）》显示，2012年我国大于或等于18周岁的居民高血压患病率在城市和农村地区均表现为男性大于女性；男性和女性血脂异常的患病率分别为47.0%和33.5%；2013年对中国31个省17万余居民流行病学调查显示，我国成年人糖尿病标化患病率男性也高于女性，分别为11.7%和10.2%。而高血压、血脂异常、糖尿病均为心血管病的危险因素。

郑军表示，抽烟、喝酒、肥胖、不注意控制血压等不良的生活方式、状态和习惯更易在男性中出现，从而引发心血管疾病，也让已患病的人“雪上加霜”。另一方面，男性在生活中承受的精神压力稍大一些，而性格急躁、精神过度紧张的人也更容易诱发一些疾病。“保持良好的生活方式和愉悦的心情不仅有助于改善心血管疾病，对于防控其他类型的疾病、保持身体健康也具有重要作用。”

警惕寒冬腊月的高发疾病

人们常说冷在三九、热在三伏。冬至临近，还有数日便将进入“冰上走”的“三九天”（2019年1月8日—1月16日为“三九天”）。那么低温易诱发哪些疾病呢？“外部器官组织在低于其耐受温度时最有可能首先出现损伤，如皮肤冻伤，但可以通过保暖衣物进行有效防护。”郑军表示，对于身体内部器官而言，心血管受温度影响程度较大。

根据2018年1月份发布的《中国心血管病报告2017（概要）》，心血管病死亡凭借居民疾病死亡构成40%以上的占比位居首位，高于肿瘤及其他疾病。据当时推算，心血管病患病人数2.9亿，其中高血压2.7亿，其他心血管病以脑卒中（又称“中风”）、冠心病居多。

郑军表示，秋冬季为心血管疾病高发季，主要由于低温环境中，神经系统会对外界物理刺激进行应激反应，调节血管收缩，导致血压升高、心跳加快、血黏度增加等症状，很容易造成心肌缺血、缺氧等，增加心血管疾病患病风险和恶化几率。

户外“动起来”可提升免疫力

如何规避或降低天气对健康的影响力便是下一步需要思考的问题了。“坚持锻炼是有效提升机体健康水平的方式。不要随着天气转冷，就逐渐‘窝’在室内，继而减少户外活动。”在郑军看来，除控制饮酒、吸烟等不良生活习惯外，适当的运动可使正常人及心血管患者的内皮功能改善，对防治心血管病起到有益作用。

推广到其他疾病的防控场景中，“动起来”也是有关提升自身免疫力的永恒话题。当然凡事有度，劳累过度也是诱发心血管疾病的常见因素。如何把控好“度”的问题，要视个人的身体状况而定，需听从医师或专业人士的建议。

保持饮食有度、心态平和也是另外一种有效手段。民间素有“贴秋膘”一说，立秋之日通过“吃肉补膘”将“苦夏”减轻的体重补回来。虽是民间习俗，却也揭示了人们普遍在秋冬季饮食过度的现象，这也是肥胖、血脂异常、高血压等病症的诱因之一。

临床上也有许多心血管病患者由于情绪激动，引发心绞痛、血压升高，甚至过于悲痛发生心肌梗塞而死亡。因此，尽量保持一颗平常心，遇事不紧张、不激动，“佛系”一些更健康。(实习记者 于紫月)