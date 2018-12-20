早期筛查技术提升助力癌症防控

全球每年约880万人死于癌症，每年1400多万新发癌症病例……随着发病率的上升，癌症已成为人类健康的重大威胁。专家表示，早期筛查技术的进步为早发现、早诊断、早治疗提供了技术保障。

目前，国际上以肿瘤为主要对象，覆盖从早期筛查、辅助诊断、伴随诊断、精准治疗全流程的精准医疗产业在逐步形成。精准医疗也成为中国健康战略布局的重要组成部分。

中国抗癌协会理事长、中国工程院院士樊代明表示，在世界范围内，每5个肿瘤病人中，就有1个是中国人；癌症病人的诊断和治疗费用，是普通疾病5倍以上。专家指出，我国癌症死亡率高于一些欧美发达国家，一个重要原因就是我国癌症早期筛查不够，早癌发现率低，不能及早控制病情，癌症被发现时大多已处于中晚期。

针对严峻的防控形式，国家卫生健康委员会副主任曾益新表示，有关部门正在研究实施国家攻克癌症科技攻关计划，提升癌症防控水平和能力，加强国际交流合作，协同攻克癌症。

当前，新型肿瘤标志物检查技术快速兴起，为提升我国早期筛查水平提供了良好契机。有别于传统的影像学检查、内镜检查等检查手段，新型肿瘤标志物检查通过抽血检测特定肿瘤的一些标志物，可以高效判断肿瘤的出现。

精准预防已经成为癌症预控的新趋势。专家表示，与传统活检相比，癌症血液检测具有一些优势。用于活检的组织是取自肿瘤的某个部位，能提供的基因信息量有限，相比之下血检结果可提供更全面的肿瘤ＤＮＡ信息。通过抽血检测特定肿瘤的一些标志物，包括ctDNA（肿瘤细胞循环DNA）、miRNA（小分子RNA）等，可以高效、准确地判断肿瘤的出现。

“由于肿瘤DNA的变化往往早于肿瘤组织的生长变化，因此血检有助医生更及时调整治疗方案。”新加坡国立大学教授朱兴奋表示，液体活检特别是“基于血清的miRNA”检测技术，目前主要用于胃癌、肺癌和乳腺癌的早期筛查。这表明，世界医学正在由传统医学方式向精准医学转变。

据介绍，癌症血液检测概念的提出已有相当一段时间，又被称为“液体活检”。在一项迄今最大规模有关癌症的基因组分析研究中，美国研究人员对1.5万名癌症患者的血液样本进行了分析，提出这种技术成本低、易操作，并可避免传统侵入性组织活检所带来的痛苦。

卫健委有关负责人表示，未来将促进基因检测、靶向治疗、免疫治疗还有质子、重离子等一些新技术研究与临床转化应用，探索优化适合中国人群科学有效的早诊早治技术方案。（记者张泉）