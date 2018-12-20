1万次呼吸球囊按压的温度

不久前，甘肃省华池县人民医院儿科病房内，一名出生仅13天的男婴呼吸微弱、皮肤灰白、四肢冰凉。当地医生对其进行紧急抢救，但却没有任何效果。此时，刚刚来到华池县两天的山东大学第二医院医疗队队员朱晓波匆匆赶来，在对患儿进行初步检查后，迅速作出了“新生儿呼吸衰竭、休克”的判断。

“必须尽快进行气管插管，否则性命不保。”朱晓波说。由于医疗条件有限，华池县人民医院没有一次性气管插管用具，朱晓波想起临行前带了几套，正是这套看似简单的用具立了功。

朱晓波成功进行气管插管、复苏囊正压通气后，患儿气道得以开放，建立通气；同时又给予多次液体复苏，纠正酸中毒，维持血压，紧急完成头颅CT等检查。患儿转危为安。

就在他松了一口气时，新问题出现了——医院的新生儿呼吸机不能使用。无奈之下，朱晓波只能继续为患儿行气管插管后的复苏囊正压通气，手动按压气囊，帮助患儿呼吸。

随后，朱晓波和同事紧急联系上级医院，进行转运。3个多小时的崎岖山路，朱晓波一只手紧紧怀抱患儿，另一只手一直有节律地按压复苏囊，始终保持着每分钟40次～50次的频次。这一路，他整整按压了近万次。

“现在患儿已经脱离生命危险，正在上级医院接受进一步治疗。”朱晓波说。