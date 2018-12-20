坚持以妇女儿童健康为中心

从分管全国妇幼卫生工作的卫生行政部门负责人，到致力于妇女“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）等癌症防治的中国癌症基金会理事长，再到如今依然奋斗在医学战线的老前辈，原卫生部副部长彭玉教授见证了改革开放40年来我国妇幼卫生事业的发展。近日，彭玉接受本报专访，表达了她对坚持改革开放促进妇幼卫生事业发展的感悟和希冀。

服务体系不断完善

“妇幼保健机构的建立、妇幼队伍的逐步完善、工作能力水平的提高，是做好妇幼卫生工作的基础和关键。”彭玉回忆说，1984年9月，她参加原卫生部司局长考察团到西藏自治区进行卫生工作调研。当时，西藏自治区没有一家妇幼保健机构。而乡镇卫生院由于缺少技术力量，配备的许多相关设备都闲置了；不少院长或科室骨干工作多年还是“编外人员”，不利于调动积极性。进一步了解得知，原来是这批人员毕业分配时，当地与中央负责编制录用的机构没有对接好。

经时任卫生部相关司局负责人与当地主管部门协调，从实际出发，把当地一家综合医院改建成拉萨市妇幼保健院。并把“编外人员”的具体情况上报国家有关部门，最终为符合条件的工作人员办理了录用手续，稳定了当地妇幼卫生队伍。

西藏妇幼健康服务体系建设只是全国的一个缩影。40年来，我国持续加强各级妇幼健康服务机构建设，加强人员培训培养，形成了以妇幼保健机构为核心，以基层医疗卫生机构为基础，以大中型医疗机构和相关科研教学机构为技术支持的妇幼健康服务体系。

全国妇幼保健机构从1978年的2571个增加到2017年的3077个，其中省级妇幼保健机构32个（包括新疆生产建设兵团），地市级340余个，区级2700余个。从业人员达到49.96万人，其中卫生技术人员41.1万人。“这为我国妇幼保健事业发展打下了良好基础，成为保障妇女儿童健康的重要力量。”彭玉说。

据彭玉介绍，近年来，我国推进妇幼健康服务机构改革，整合妇幼健康服务资源，加强妇幼保健机构标准化建设与规范化管理，开展妇幼保健院等级评审，加强学科体系建设和人员队伍建设，不断丰富服务内涵，激发了各级机构活力，提高了服务效能。

“降消”项目增安全降支出

彭玉说，改革开放初期，我国重点通过推广新法接生降低孕产妇和婴儿死亡率。1980年，全国有60多万名家庭接生员，新法接生率达91.4%，但还是不能有效降低孕产妇和婴儿死亡率，消除新生儿破伤风。于是以项目为抓手，针对妇女儿童主要健康问题设立妇幼重大公共卫生项目，促进妇幼健康服务均等化。

据彭玉介绍，为贯彻落实“一法两纲”（《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》），2000年，我国在西部地区12个省（区、市）实施“降消”项目（降低孕产妇死亡率、消除新生儿破伤风），重点提升试点地区县级医疗卫生机构服务能力，并对农村贫困妇女住院分娩进行补助。该项目由国务院妇儿工委直接领导，有关省（区、市）成立领导小组、专家组，卫生部门具体承办。由国家出资各省配套，根据工作需要配置设备，建立信息统计系统，定期上报到国务院，项目逐渐扩大到22个省（区、市），直至全国。

“项目实施,使我国妇女儿童健康工作的史册掀开新的一页，12个省（区、市）的数亿人从中受益，数以万计的母亲、儿童摆脱死神威胁。增强了母婴的安全保障，降低了农民的现金支出。”彭玉说。

2008年，我国启动中西部农村地区贫困孕产妇住院分娩补助项目，由国家进行补助。自2009年起，在深化医改中，农村孕产妇住院分娩补助从“贫困补助”走向“普惠补助”。住院分娩率从1996年的58.7%上升到2017年的99.9%。

通过上下齐心努力，我国孕产妇死亡率从1990年的89/10万下降到2017年的19.6/10万，婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别从1991年的50.2‰和61‰下降2017年的6.8‰和9.1‰。

2012年7月，世界卫生组织对我国所有地市消除新生儿破伤风进展进行全面风险评估，并联合联合国儿基会和中国卫生部门于当年10月在广西河池和广东江门2个曾经的高危地区进行验证调查。结果显示，所有地市的新生儿破伤风发病率低于1‰活产儿。当年11月1日，世界卫生组织宣布：中国消除新生儿破伤风。（下转第2版）（上接第1版）

“两癌”筛查

改善农村妇女健康状况

彭玉说，乳腺癌和宫颈癌是威胁广大妇女健康的两大“杀手”。从2009年开始，国务院将农村妇女“两癌”筛查项目列入我国重大妇幼公共卫生项目，不断提高项目覆盖率和群众受益水平。项目由卫生部和全国妇联具体实施。2012年，“两癌”筛查项目将受益妇女年龄由35岁~59岁扩展到35岁~64岁。2015年，《党中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确提出，全面实施农村妇女免费“两癌”筛查。

8年来，宫颈癌体检项目地区从2009年的221个县（区、市）扩展到2016年的1448个县（区、市），乳腺癌体检项目地区从2009年的200个县（区、市）扩展到2016年的811个县（区、市）。其他有关社会团体、医疗保健机构也在努力开展健康教育和进行“两癌”筛查。这一重大妇幼公共卫生项目改善了农村妇女健康状况。

据介绍，当前，国家卫生健康委将按照《中国妇女发展纲要（2011~2020年）》提出的目标——妇女常见病筛查率达80%，提高“两癌”的早诊早治率。“该项目的开展不仅保护了妇女的健康，也增强了癌症防治的信心。”彭玉说。

彭玉告诉记者，《2030年可持续发展议程》提出，应让所有人平等和有尊严地在一个健康的环境中充分发挥自己的潜能。中国政府高度重视妇女儿童全面发展，始终将健康权作为妇女儿童的首要权益。2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调关注和重视重点人群健康，保障妇幼健康。中共中央、国务院制定发布《“健康中国2030”规划纲要》，与2030年可持续发展议程相衔接，结合中国妇幼健康工作实际，提出了更高的目标要求和更实的政策措施，为中国妇幼健康事业发展指明了方向。

“经过不懈努力，中国妇幼健康事业取得了积极进展，广大妇女儿童不断从中受益。同时，我们也面临发展不平衡不充分，不能有效满足人民群众对妇幼健康新需求新期待等问题。应坚持以妇女儿童健康为中心，以问题为导向，进一步深化改革，促进发展，全面保障妇女儿童健康。”彭玉强调。