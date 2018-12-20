做自己健康的第一责任人

“北京市居民健康素养水平2020年和2030年分别达到40%和45%”，这是《“健康北京2030”规划纲要》提出的目标。提高健康素养水平，被国际公认为是维持全民健康的最经济有效的策略。具备基本健康素养水平者，既能掌握基本健康防病知识，知道如何开展自我健康管理，也能在面对各种相关讯息时不信谣、不传谣，采取正确应对措施。这对个体和社会，都有重大意义。

党的十九大报告指出，“倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病”。推动“以治病为中心”的治疗观念向“以健康为中心”的管护理念转变，迫切需要提升公众和广大患者的健康素养。每一个人对自己身体状况心中有底，是进行自我管理的基础。当每个人真正成为自己身体的主人，才能变被动医疗为主动管理，落实大卫生、大健康观念。

提升公众和广大患者的健康素养，需要医患携手共同参与全生命周期的健康管理。在北京五洲妇儿医院，我们通过健康讲座、健康服务、健康扶贫等多种形式，多渠道发力实现这一目标。一方面，我们定期走进社区、企业、学校，开展医学科普讲座，提供心肺复苏、慢病管理、母婴保健、家庭护理等健康知识；另一方面，也开展送健康行动等，为相关人群提供公益体检，从体检中发现问题、根据问题进行干预、在干预中开展教育。

拥有较高的健康素养，是最经济有效的疾病预防控制措施。在国家精准扶贫政策的思想指导下，我们响应各级政府号召，走进青海玉树等贫困地区，开展健康扶贫，为当地百姓送健康、送知识。帮助更多人提高健康素养，增强健康意识，有助于避免“小病不治变大病，大病难治变重病”的健康困境。“没有全民健康，就没有全面小康。”当每个家庭都能拥有较高的健康素养，就能减缓疾病的发生，减轻家庭负担。为此，我们发起“家庭健康守护者行动”，提升个人与家庭、家庭与医生的关联度，提升每个家庭的健康自我管理水平，推动构建更好的健康文化氛围。

人人都是自己健康的第一责任人。当每一个人能养成良好的生活饮食运动习惯，能清楚知道心理健康是生理健康的有力保障，能在遇到突发情况时拥有基本的急救技能，能在孕育生命时了解如何对下一代生命健康负责，那么，从“治病”到“治未病”的转变必将到来。

人们常把健康比作1，事业、家庭、名誉、财富等是1后面的0，人生圆满全系于1的稳固。健康是人们拥有其他各种能力的最基本要素，唯独拥有健康功能，人们才有能力完成其他“功能性活动”，从而实现有价值的生活，个人的健康红利才能转化为国家的发展红利。

全民健康是推进健康中国建设的目的。相信随着个人健康素养的不断提高，南山之寿、松柏之茂不再只是美好的向往，中国梦将会有更加坚实的健康基础。

（作者为北京市政协委员、北京五洲妇儿医院总经理）

《 人民日报 》（ 2018年12月20日 05 版）