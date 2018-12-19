茅台凭借系列海外活动荣获“2018美好生活创造者”奖

近日，由《经济观察报》主办的“2018美好生活创造者高峰论坛暨第五届新媒体盛典”在京举办。论坛聚焦美好生活创造者，发掘为人民创造美好生活的企业、产品和服务，聚集各领域头部企业领军者及明星投资人，并为创造美好生活的优质企业颁奖。贵州茅台凭借其在海外的一系列突出表现和创新实践活动，荣获“2018美好生活创造者”奖。值得一提的是，在11月20号于北京举行的“2017-2018年度(第十六届)杰出品牌营销年会”上，茅台申报的《香遇金色非洲——文化茅台走向“一带一路”品牌推介活动南非站》案例，还获得了“2017—2018年度中国杰出品牌营销奖”。

传递美好生活，树立中国白酒文化新形象

茅台作为民族品牌的代表，白酒行业的领头羊，积极响应国家号召，抓住了走出国门的好时机。自2016年从德国汉堡启程后，去年，以“香遇金色非洲——文化茅台走向‘一带一路”为主题的品牌推介活动，首次走进非洲大陆的南非。在南非，茅台通过主题文化展览、产品展览互动体验、品牌推介、交流晚宴等多种活动，形式积极与海外的当地文化融合，呈现了一场热情洋溢的文化盛宴。在举办的交流活动上，茅台文化及产品展元素丰富，引人入胜，形式多样，主题突出。

推广活动中,茅台以融合中非两地特色文化的方式呈现，找到两个民族的共通点，以更易产生共鸣的内容去讲述中国文化、茅台文化，让南非群众更深刻和清晰感受到中国品牌的魅力所在，也在最大范围内调动了南非当地政府、行业、媒体、社会人士的关注和讨论，使得“茅台热”短时间内抢占南非各大主流舆论。茅台的异军突起，成为了酒业海外传播的风向标，也为中国白酒文化树立了新形象。

践行社会责任，做美好生活创造者

在践行社会责任的道路上，茅台集团自2015年便扛起了对口帮扶道真自治县“减贫摘帽、同步小康”的大旗。

三年多来，茅台集团累计直接捐赠资金1.56亿元，帮助协调贷款3亿元，各基层党支部累计捐款捐物近1000万元，在基础设施建设、产业发展、公益助学、融资贷款、党建扶贫等方面给予了道真县大力帮扶；减少了贫困人口近3万人，小康实现程度达91.66%。茅台集团积极履行社会责任，用心、用情、用力践行帮扶使命，全面参与道真脱贫攻坚，始终把脱贫攻坚摆在更加突出的位置，在精准、稳定、可持续上下功夫，确保全面小康路上没有一个人掉队。如今，道真作为贵州一个“有名的穷地方”，却比2020年提前两年实现决胜小康社会、决战脱贫攻坚的任务。

推动产品创新，挖掘美好生活内涵

在产品创新的道路上，茅台回归消费者的核心需求，增强产品创新能力，打造与众不同的好产品。在今年9月10日，贵州茅台在贵州酒博会上发布最新的43度茅台酒喜宴，它既有53度飞天茅台酒细腻与空杯留香的特点，亦有饮用时低而不淡的口感，特别适合于参加宴会的所有宾客们举杯同庆。43度茅台酒喜宴以中国传统喜庆色，融入茅台酒神图精髓，并选择喜鹊、祥云、梅花、牡丹、凤凰等中式喜庆纹样，寓意着日子红红火火，事事吉祥如意。“无酒不成席”团圆相聚、结婚生子、庆功祝贺都离不开酒的存在， 喜宴以现代、简易、优雅的设计风格得以呈现，使得该产品承载传统中国庆典文化内涵的同时，亦迎合当代市场喜庆消费场景，促使其具有深厚的人文内涵和市场价值。

不到一个月时间内的两次获奖绝非偶然，这既是市场对茅台的肯定，也是消费者对茅台的认可，更是茅台对自身严格要求。在未来，茅台还将争做行业的创新先锋，做担当有为的时代先锋，创造属于新时代的新奇迹。

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