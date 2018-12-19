母爱无私，十六年寻子路不言放弃

2018年12月18日，一场以“16年漫漫寻子路，找回逝去的时光”为主题的公益发布会在北京举办。西安母亲李艳霞倾情讲述十六年寻子背后的隐忍与艰辛，并在发布会现场向大家揭示为寻子而整形的缘由与心路历程。

李艳霞在发布会现场讲述寻子过程

李艳霞的儿子叫金宁，从小喜欢音乐。2002年前后，金宁为追求音乐梦想辍学来到北京闯荡。2003年的夏天，金宁给李艳霞打了最后一通电话，说他要去三里屯发展，还要给爸妈一个惊喜，之后便音信全无。

李艳霞从此开始了16年的艰辛寻子路。

十六年，六百多张车票，30个城市，李艳霞白天拿着儿子的照片在街上询问路人，晚上在路灯下写寻人启事。在寻子的过程中，李艳霞住过桥洞，睡过大街，也遭受过陌生人的冷眼。新年将近，李艳霞希望这个春节，可以一家团圆，让十六年的坚持不再失望。

如今，李艳霞遇到了更多的好心人，有很多众多志愿者、社会爱心人士、以及北漂歌手们都为她积极提供儿子的线索和帮助。李艳霞也希望通过本次的发布会，让更多的媒体关注此事，也期待依靠媒体的力量找到儿子。

李艳霞儿子金宁的照片（希望大家积极提供线索）

据李艳霞讲述，2017年夏，在她外出寻子期间，一场突如其来的疾病导致老伴金振斌多个脏器出现衰竭的症状。那一刻，李艳霞突然感到从未有过的恐惧，她开始害怕时间流逝，她怕儿子还未找到，自己就已经老去。于是她第一次萌生了整形的想法，她说：“儿子还没有找到，我不能就这样老去啊”。她希望找到儿子的那一刻，儿子第一眼就认出她，“这就是我妈妈。”

16年来，为了找孩子，李艳霞经常风餐露宿，她感觉自己老了太多，甚至以前的同事同学都不大敢认她。特别是长期流泪使眼睛周围长满了皱纹，她想找回年轻的自己，她想以最好的状态，迎接一家团圆到来的那天。（聂丛笑）