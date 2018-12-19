近日，“中国肢残人协会脊髓损伤者生活能力康复训练试点项目”在北京举行。从7月份开始，共培训50名脊髓损伤伤友。

“脊髓损伤者生活能力康复训练试点项目”是由中国肢残人协会发起，民政部审批立项，中央财政支持和社会组织参与服务的项目。本项目由北京新生命养老助残服务中心提供技术支持。

脊髓损伤者是指由于颈椎、胸椎、腰椎部位脊髓神经受损的脊髓损伤的残障者(亦称截瘫患者)，是公认的肢体残疾人中最为痛苦的一个群体。中国目前有脊髓损伤者约500多万人，每年还在以5至7万的速度增长，受伤年龄主要集中在20岁至36岁。他们不仅要面对终身的瘫痪，同时还被数十种其他身体功能障碍困扰，绝大多数脊髓损伤者因为无法适应伤残后的身体状态而无法实现生活自立、工作就业和参与社会活动。据统计，一个30岁的脊髓损伤者由于其缺乏自立生活能力，而消耗的社会成本约200万至400万人民币，这除了带给脊髓损伤者自己及其家人沉重的经济和精神负担外，还耗费了巨大的社会资源。

此项目的举办将在较短时间内帮助脊髓损伤者实现在轮椅上自尊独立生活并回归社会。同时，解放家庭照顾伤友的劳动力，为其家庭脱贫解困创造条件。此外，还特别邀请著名歌手胡海泉担任项目的爱心大使。

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