莫让骗子消费百姓对中医药的信任

上一监测周期（12月8~14日），微信平台共发布18953条中医药相关图文消息，微博平台共推送28486条信息。“‘三七粉’变身神药，骗老人称能治17种病”成为社会领域舆情热点。

转载热度前十的新闻如图：

重点事件舆情分析：

近日，《新京报》报道称，北京贞草堂大药房在向老年人推销“三七粉”时称其是能治17种病的“神药”，每盒定价上千元。而实际上这个“七根草牌三七茎根超细粉”是三七茎叶提取物，每盒成本仅25元左右，并不是三七根须粉。该报道刊发后引起众多网友关注，有网友表示自己的父母就是受害者，也有网友称中医药的形象就是被这种骗子抹黑了。

不法商家利用百姓对中医药的信任，打着“神药”的幌子卖中药甚至是假药，以此牟利的事件时有发生，造成了“骗子赚钱，中药背锅”的现象。三七粉作为中药里的“明星药材”，因其活血化瘀、排毒护肝等功效深受消费者喜爱。但三七粉并非人人都适用，更不是能包治17种病的“神药”。此次事件中，不法商家为推销产品故意夸大疗效、虚构功效并抬高价格，其行为已经涉嫌违法犯罪。

在类似事件中，老年群体往往是受害者的“重灾区”。老年人保健意识强且信任中医药，但辨别和防范意识较弱，容易被不法商家盯上。此次三七粉的虚假宣传广告投放集中在地方卫视，显然是商家瞄准了老年群体而做的精准投放。而这些媒体本应是专业健康科普知识的发布平台，却屡次播放这些违法广告，为假药宣传大开方便之门，这一现象应引起监管部门的重视。

为维护消费者的合法利益，维护大众对中医药的信任，保障百姓健康，相关部门应做到对此类事件的零容忍，不能让小部分人的非法行为危害大众尤其是老年人的生命财产安全，败坏中医药的名声。同时媒体也应增强守法意识和公益意识，营造诚信绿色的医药广告环境，不给“神药”宣传留空间。而对身边的老年人，我们应给予更多关注。此前，国家中医药管理局发布了《关于促进中医药健康养老服务发展的实施意见》，指出到2020年，65岁以上老年人中医药健康管理率达到65%以上。相信随着中医药养老服务进社区等活动的开展普及，老年人的中医药健康养老服务需求将得到更高程度的满足，此类针对老年群体的虚假医药宣传也将不会再有市场。