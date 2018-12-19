好心帮工受伤 被帮人能否置之不理

在日常生活中，邻里、朋友之间相互帮忙是常事，尤其是在农村地区，大到建房、装修，小到种地收麦，谁家需要帮忙，邻里亲友都会过来义务帮工。但在帮助别人的过程中受了伤，由此产生的损失该谁来承担呢？被帮之人能否置之不理呢？

应邀帮工意外受伤

被帮之人担全责

案例回放

戈某准备对自家屋顶做防水处理，请来朋友毕某帮忙。岂料，戈某在切割沥青桶时，因操作不当，沥青桶发生爆炸，造成现场二人严重烫伤，毕某伤势经鉴定构成八级伤残。但因赔偿问题双方未达成一致意见，毕某诉至法院，要求戈某赔偿其伤后各项经济损失共计51万多元。

法院经审理认为，毕某和戈某之间属义务帮工关系，戈某因过失导致帮工人重伤，且毕某自身并无过失，因此戈某应赔偿毕某的全部损失。最终，法院判决戈某赔偿毕某各项损失共计39万多元。

法官说法

根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《人身损害赔偿解释》）规定：帮工人因帮工活动遭受人身损害的，被帮工人应当承担赔偿责任。被帮工人明确拒绝帮工的，不承担赔偿责任，但可以在受益范围内予以适当补偿。

本案中，毕某是戈某朋友，应对方邀请提供无偿帮助，二人之间形成义务帮工关系，受伤因戈某操作不当，因此戈某应承担赔偿责任。

义务帮工所反映出来的是社会生活中人与人之间相互帮助、相互关心的一种道德风尚，是应该提倡的传统美德。但由于帮工活动具有无偿性，被帮工人应该注意尽到审慎的安全防范和监督义务，为帮工人提供安全的环境和防护措施，保证帮工人的人身安全。

主动帮工受伤自己也担责

不需帮助应明确拒绝

案例回放

郭某使用叉车卸货时，同住在一个大杂院内的王某见其人手不够，主动过来帮忙站到叉车尾部配重。不料，由于装载货物过重，叉车失去平衡，王某从车上摔下受伤，导致腰椎骨折。事后，双方就赔偿事宜多次协商却未果，王某诉至法院要求赔偿。

郭某认为，王某是自愿来帮忙的，自己并未主动邀请，且自己本身不存在任何故意和过失，不同意赔偿。法院经审理最终判定，由郭某承担70%的赔偿责任，王某自行承担30%。

法官说法

本案中，王某无偿帮助郭某，郭某没有拒绝其帮忙，双方形成义务帮工关系，因此郭某作为被帮工人应该承担赔偿责任。但王某作为完全民事行为能力人，能够辨别叉车超重情况下擅自配重存在的危险，仍违反安全常识，对自身安全疏于防范，属于未尽到自己的安全保护义务，对自身受伤存在过错，也应自行承担相应的责任。

助人为乐是中华民族的传统美德，但帮助别人的同时也应尽到安全注意义务，量力而行。同时，对于被帮工人来说，如果不需要别人帮助时，应明确表示拒绝。否则，就表示已接受他人的帮助。一旦发生损害，就应承担相应的责任。

遭他人无意侵害

被帮之人也可能担责

案例回放

惠某找到赵某、高某等人帮忙收玉米装车。赵某干活时，不慎将站在车上码放玉米袋的高某左腿砸伤，造成其左膝关节损伤。高某将被帮工人惠某诉至法院要求赔偿。

惠某辩称，高某受伤是赵某造成的，应向其主张赔偿。法院经审理认为，高某和惠某之间是义务帮工关系，高某受伤，惠某应当承担赔偿责任，且赵某经济困难没有赔偿能力，最终判令惠某赔偿高某医疗费及误工费共5360元。

法官说法

《人身损害赔偿解释》中规定，帮工人因第三人侵权遭受人身损害的，由第三人承担赔偿责任。第三人不能确定或者没有赔偿能力的，可以由被帮工人予以适当赔偿。

本案中，原告高某受伤是因其他帮工人直接造成，一方面其他帮工人不应视为侵权的第三人，另一方面赵某作为帮工人并无故意或者重大过失，且赵某经济困难没有赔偿能力，因此最终责任应由被帮工人即惠某承担。

多人帮工时，帮工人不仅要注意自身安全，也应注意其他人的安全，以免造成对他人的人身损害。同时，被帮工人对于帮工人存在的危险行为或违规操作，应当及时加以劝诫和制止，以免发生意外事故引发纠纷。

（作者单位：北京市房山区人民法院）