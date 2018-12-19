12月11日，在第二十四届联合国气候变化大会召开期间，以“清洁能源国际合作——践行共同的责任”为主题的会议吸引众多业界人士参加。此次会议由隆基股份与中国能源研究会可再生能源专委会共同主办，与会嘉宾共同探讨太阳能光伏发展在应对气候变化行动中所发挥的重要作用。

“作为一种绿色能源，太阳能将会为全世界所支持和认知。太阳能电站在修复地球生态和应对气候变化方面将发挥更大作用，太阳能的电力资源如同自然之光的普惠价值，会为我们带来蓝天白云、青山绿水。”隆基股份总裁李振国在会议中表示。

光伏发电技术大有可为

在过去10年间，全球光伏行业快速发展，根本原因在于技术飞速进步推动了发电成本的持续下降。据悉，自2008年至今，光伏发电成本已经下降超过90%。光伏发电技术仍在快速发展中，未来2—3年内，光伏发电在全球大部分区域有望成为最经济的能源。

以隆基股份为例，过去，隆基股份生产的硅片售价一度高达100元/片，而今年，隆基股份不断推动光伏产品降本增效，主动降价11次，硅片价格已经降至每片3元左右。2017年，隆基股份全年研发投入11.08亿元，2018年上半年，隆基股份研发投入7.19亿元，这在全球都处于较高水平。

李振国在会议发言中说，“100%可再生能源发电”是实现控温目标最有效的途径。随着光伏技术的快速发展和生产成本的不断下降，在未来两三年，光伏发电将成为全球绝大多数地区最经济的电力能源。抽水储能、化学储能、电动汽车储能等技术的不断进步，以及全球能源互联网带来电力共享，都决定了“光伏+储能”会在10年之内成为主力能源。

今年8月，隆基股份全资子公司隆基清洁能源投资建设光伏电站的累计发电量已突破10亿千瓦时，这标志着隆基清洁能源跻身我国光伏系统解决方案提供商的领先梯队，与相同发电量的火电相比，相当于可节约标煤40万吨，相应可减少空气中二氧化碳、二氧化硫、粉尘、PM2.5的排放量为99.7万吨、3万吨、27.2万吨和115万吨，环保价值显著。

持续推动清洁能源发展

李振国认为，当光伏制造全产业链使用清洁能源驱动时，就可以实现“零碳”生产。而以光伏发电驱动光伏产品制造，将进一步有效拓宽光伏发电的应用场景。

在未来，通过光伏发电的大规模应用，可以利用光伏进行海水淡化、沙漠灌溉，起到绿化荒漠、提高植被覆盖率的作用。当荒漠逐渐变为绿洲时，就会吸收更多人类造成的碳排放，逐渐实现真正的负碳发展，使光伏起到修复生态的积极作用。

值得注意的是，隆基股份自2015年开始在中国云南和马来西亚古晋进行产能布局，通过清洁能源（水电）生产光伏产品， 率先探索了“以清洁能源制造清洁能源”的模式，整个生产环节几乎实现“零碳排”。

隆基股份还计划继续寻找光照资源丰富、临海且具有地势落差的地方，通过光伏+抽水储能相结合，进一步推进产业模式布局。

“今年欧洲极端天气频现再次向人类敲响了警钟，实现控温目标，先进技术正在派上用场。”在发言的最后，李振国呼吁在场的机构和企业，关注清洁能源、替代建筑材料等新兴技术的发展，助力应对气候变化。

作为全球领先的太阳能科技公司，隆基股份始终致力于推动清洁能源的发展，专注光伏绿色能源全产业链发展。因持续的技术创新和经营成绩，隆基先后被评为“中国制造业500强”、“民营企业500强”、国家“绿色工厂”示范企业等，入选福布斯2018年度亚洲最佳上市公司50强等。

李振国表示，让更多人享用清洁能源，创造绿色低碳、环保节能的世界，既是隆基股份对于环境改善的承诺，更是隆基人矢志不渝的追求。

《 人民日报 》（ 2018年12月19日 17 版）