别以施与者心态看待贫困县学生倒牛奶

日前，一段题为“湖南贫困县学生把营养餐牛奶倒水沟”的视频引发关注。昨天，视频所涉学校湖南隆回县罗洪中心小学一名负责人表示，学生们倒掉的牛奶是已打开过包装，喝不完的剩余牛奶，校方出于对学生身体健康考虑，不建议把营养餐带回家中食用。

笔者愿意相信校方的说法。倒牛奶固然是浪费，但相比之下，健康更重要，理应优先考虑。该负责人也提到，学校大多学生的父母都外出打工，家里只留有老人，老人们对于食品保质期意识不强，因而误食过期牛奶的隐患确实是存在的。从这点来看，学校在管理上还是用心的。

视频的画面颇具冲击力，乍看之下，很容易让人产生一种“一片好心被辜负”的强烈不适感。但细想之下，还有更好的办法吗？很遗憾，好像确实没有。

有网友提到，既然因为天冷喝不完，学校就不能买个微波炉加热一下吗？这是没有考虑现实情况，充满了一种自以为是的傲慢。一者，学生倒牛奶肯定不完全是因为天冷，还有其他原因，比如口感，不能一概而论。二者，每个学生加热一分钟，所有学生加起来需要多少时间？这是学校，不是自己家里。

再者，可能很多人想都没想过，电费也是一笔不小的开支。这对一般家庭来说，或许不算什么，但对一所贫困县的小学来说，也许就是他们无力承担的。什么叫贫困？这就是，你认为理所当然的事情，在别人看来就是一种奢侈。

还有一种说法更是无稽之谈，认为既然喝不完，那就应该限量供给。这看上去很科学，但是怎么操作？是数量上减半供应，还是倒一次就剥夺喝牛奶的资格？任何没有操作性可言的建议，都不具有参考价值。

针对“贫困县学生倒牛奶”的批评，大多带有一种居高临下的施与者心态，用苛责的目光去打量一切。试问谁没有倒过牛奶？我承认我倒过，有时候忘了喝，牛奶过期了，不倒掉难道强灌下去？但是这种现实很平常的事，到了贫困县学生这里，就会被人为地放大，变成一件不可原谅的事情。

在一些有道德洁癖的人看来，他们是这样想的：你们这些山里的穷孩子啊，饭都吃不饱，现在有免费牛奶喝，难道不是天大的幸福吗，怎么还能嫌弃？再说，营养餐是社会爱心的体现，就这么随随便便地倒掉，怎么对得起那些关心你们的人？言外之意就是，再不好喝你也得喝掉，因为你喝的不是牛奶，是爱心，是社会的期待。

很不喜欢这样的道德绑架，说得难听点，就是一种道德歧视，认为受助者只能活成大家想看到的样子，不能有一点瑕疵，否则就是对爱心的亵渎。前些年，许多高校都对贫困大学生的助学金怎么花做出限制性规定，不准买名牌，不准买手机。其实大可不必，慈善应该建立在平等和自由的前提下。

学生倒牛奶当然说明对贫困地区的帮扶政策上还有不足之处。比如管理上的粗放化，供给和需求是否有效对接，出现问题能否及时反馈和解决。但我们更应该保持一种宽容的心态，毕竟相比倒掉的牛奶，喝掉的牛奶更多，许多孩子从中受益无穷。希望营养餐计划越办越好，但在这个过程中，尊重和理解那些不完美，或许也是一种美德。