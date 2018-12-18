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日本研究发现促进肝脏再生的大脑信号机制

2018年12月18日11:12 来源：人民网-健康时报

　　日本东北大学一项最新研究发现肝脏受损时大脑发出信号紧急促进肝脏再生的机制。这一成果将有助临床更合理地进行肝脏手术以及减少并发症。

　　先前研究发现，肝脏部分切除或肝脏重度受损时，剩下的肝脏细胞就会迅速增殖，之后再持续缓慢再生，但是这种再生机制是如何形成的尚不清楚。

　　东北大学最新研究显示，肝脏受损时大脑迷走神经会传递信号刺激肝脏内的免疫细胞，形成由免疫细胞、神经细胞和实质细胞参与的复杂机制，促进肝脏迅速再生。

　　研究人员发现，如果使实验鼠大脑迷走神经无法发出信号，被切除部分肝脏的实验鼠存活率就会降低，如果再次使得迷走神经发出信号，就能大大提高实验鼠的存活率。

　　研究小组认为，这是肝脏受损时维持生命的重要机制，如果能够人为控制这一肝脏再生机制，有望找到针对严重肝脏损伤的新疗法以及肝癌的根治疗法。

　　相关研究成果已发表在英国《自然·通讯》杂志网络版上。

(责编：李轶群、杨迪)


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