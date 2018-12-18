空气污染，如何保护孩子

最新统计的全球疾病负担数据显示，空气污染是导致我国儿童健康问题最主要的环境因素。在空气污染的“围追堵截”下，我们该如何保护孩子？本期，就家长们关心的问题集中答疑。

问题1：室外空气污染的主要污染物是什么？对孩子影响有多大？

答：冬季室外首要空气污染物是PM2.5，夏天为臭氧。PM2.5体积小、穿透力强、易于富集空气中的有毒有害物质，被吸入人体后可通过肺泡进入血液，给呼吸和心血管系统带来损害。PM2.5还可成为病毒和细菌的载体，为传播呼吸道传染病推波助澜。臭氧不仅会损害鼻黏膜和呼吸道，还会刺激眼睛，使视觉敏感度和视力下降。儿童在室外活动时间比成年人长，呼吸频率比成年人快，单位体重会吸入更多污染物，加上呼吸道狭窄，容易引起气道阻塞。室外空气污染可能导致儿童气喘、咳嗽、短暂肺功能衰减、下呼吸道感染等急性呼吸系统疾病，长期暴露可能导致肺功能下降，成年后患慢性阻塞性肺部疾病的可能性较高。

问题2：空气污染时，孩子去室外玩耍该如何防护？

答：室外空气污染造成的潜在危害取决于污染物的浓度。尽管不能完全避免孩子暴露在室外空气污染物中，但可以尽量减少暴露时间。比如，夏季臭氧水平一般在下午的中后段最高，可以限制此时段进行户外活动。

问题3：空气污染严重时，给孩子戴口罩有用吗？

答：大多数家长会在空气污染时给孩子戴口罩，对于依从性较好的孩子，选择适宜尺寸的口罩具有一定防护效果。但是，我国发布的《日常防护型口罩技术规范》主要针对的是成年人，不涉及儿童。而且，大多数防尘口罩和其他形式的呼吸防护工具是按照成年人尺码设计的，不推荐给孩子使用。另外，有的家长会反复给孩子用同一个口罩，可能造成其他问题。大部分口罩不含有能过滤有害挥发性有机化合物或臭氧的材料，佩戴普通口罩对预防臭氧无效，还是错开交通高峰以及空气污染物浓度较高时外出较好，也可以多喝水、多吃富含维生素及抗氧化物的食品。

问题4：我们城市空气质量很好，但我家离公路较近，有问题吗？

答：交通污染水平在交通拥挤的道路上最高，特别是当车走走停停的时候。即使住在空气质量良好的地方，在繁忙的高速公路周围，污染水平还是很高。而且，高水平污染与呼吸系统症状增加的风险有关。需要采取多层面措施减少儿童的总暴露量：1.避免站在发动机空转的机动车旁边；2.走路或玩耍时远离交通区域；3.交通高峰期关上门窗，并将空调设定在室内循环状态；4.建议学校使用无柴油燃料的校车。