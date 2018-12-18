皮肤瘙痒 当归防风炖鳝鱼

秋冬季节气候干燥，皮肤油脂分泌减少，容易干燥脱屑，洗澡后尤其紧绷，睡觉时更让人觉得奇痒无比。中医认为，冬季皮炎是由于内外因相加所致，除了风高物燥使得皮肤水分挥发快外，体内气血亏虚无以滋养肌肤，从而使肝风内生，风胜则痒，故称该病为“风瘙痒”“痒风”“血风疮”。内外风邪作祟，当“治风先治血，血行风自灭”。在这类皮炎患者中，以气血不足的老年人最为多见，而气血旺盛的青壮年男性却很少发生。这是因为老年人脏腑功能衰退，气血化生不足，不能濡养皮肤。推荐一道养血润肤、祛风止痒的当归防风鳝鱼汤，可防治皮肤瘙痒症。

取当归身30克、防风10克、鳝鱼100克，料酒、精盐、姜片、葱段、味精、五香粉各适量。鳝鱼宰杀后剖腹洗净，切段，过水后捞起，起油锅并撒一点盐，放入鳝鱼煎至金香。洗净的当归身、防风装入布袋，与鳝鱼同入锅中，加水适量，加料酒、精盐、姜片、葱段，用小火煨炖40分钟，取出布袋，加味精、五香粉，再煮沸后即可饮汤食肉。

本方重用被称为“补血圣药”的当归身，即当归的主要部分，其味甘性温，既补血又活血，能调通经脉、熄风润肤。《名医别录》中将鳝鱼列为上品，秋冬最为肥美，是最佳食用季节。其味甘性温，民间常以其入秋冬滋补药膳，能补气血、疗虚损、驱风邪、退身痒，且安神定燥，非常适合身痒不得安睡的老人食用。防风味甘性微温，为治风通用之药，微温而不燥，甘缓而不竣，能祛风解表、解痉止痒。

三味药合用，当归补血，入血熄风；防风治风，外解风邪；鳝鱼善走窜、通经络。故该方内走脏腑，外达肌表，有养血润肤、疏风止痒的效果，适合血虚生风型老年皮肤瘙痒患者日常服用。