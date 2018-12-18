对老人来说，护理口腔对维系晚年健康和生活质量至关重要。

美国纽约大学牙医学院副教授梅尔认为，变老并不意味着掉牙，牙齿掉落是因为疾病。老人应警惕蛀牙。美国牙科协会报告称，蛀牙风险随着年龄增长而增加，一个主要原因是口腔干燥。许多用于治疗衰老相关慢病的药物，可能引起口腔干燥。口干舌燥时，口腔真菌感染和吞咽困难等问题更易出现，从而诱发蛀牙。

美国亚利桑那州牙齿矫正医师弗罗斯特认为，老人口腔结构也会随着年龄增长而改变。磨损造成的污渍、凹坑、裂缝和碎屑，以及喝过的每一杯咖啡，都会随着时间推移而影响口腔健康。

牙龈萎缩也是老人常见的口腔问题。如果牙齿不够干净，会导致牙垢在牙龈下方堆积，进而引起牙龈炎和牙周炎，造成牙龈萎缩。

专家们认为，上述问题都可纠正。老人要经常刷牙、用牙线清理牙齿、定期检查。刷牙最好一天两次，最重要的一次在晚上，因为睡觉时唾液分泌量最少，不足量的唾液无法清除口腔可能存在的细菌和牙斑。牙齿之间的清洁对保持口腔健康也很重要，大多数人用牙线就能做到，但对另一些人来说，牙间刷、牙签和其他工具更易清理那些难以到达的地方。如果老人戴假牙，每天要清洗。1天中取出假牙至少4小时，最好晚上取出全部或部分假牙，遵照医嘱佩戴和护理假牙。此外，定期看牙医是预防口腔问题的最好方法。每年至少洗牙一次也是很必要的。

要护理口腔，还得注意饮食。少吃甜食，能防止蛀牙产生；食用大量新鲜蔬果，有助降低患口腔癌的风险。老人最好别抽烟，吸烟和咀嚼烟草会引起口臭，以及各种口腔问题，对整体健康也很不利。吃完东西后，要记得刷牙，如果在外出等不方便的情况下，也要保证饭后漱口，以免食物残留牙缝。随身带牙线非常必要，老人最好备一盒。(蔡利超 编译)