受访专家：中国家用电器研究院测试技术研究所所长 鲁建国

时下，不少家电尺寸、容量、规格越来越“霸气”，平板电视几乎占据一面墙、以“大”为卖点的双开门冰箱、大容量的双桶洗衣机……但大家电不见得适合所有家庭。中国家用电器研究院测试技术研究所所长鲁建国提示，购买家电应量力而行、按需选择。

《生命时报》记者走访北京多家电器商场发现，目前市面上大体积的家电越来越多，电视、冰箱、洗衣机等都在升级换代，而且商家都以“大”为宣传卖点，称大家电放在家中更有质感，更显档次。“这台是我们店里最近的主打款，屏幕尺寸升级到了65英寸，观看起来震撼感更强，在家也能看大片，有影院的效果。”柜台的一名工作人员对记者介绍道。不仅是电视机，记者采访时发现，洗衣机、空调、冰箱等家家户户不可或缺的家电都在走“扩张路线”，可老百姓对大家电却不太买账。一位正在选购家电的女士表示，“我就是听了销售员的建议，买了一台超过600升的对开门冰箱，但后来觉得不实用，一是耗电量大，有些噪音；二是食物装不满，浪费空间，还占地方。”

“家电的本质是服务生活，因此选购原则应该是实用第一，盲目求大可能会造成浪费。”鲁建国表示，比如大尺寸的电视，买的太大，就得留出足够观看距离，如果房间过小，那么观看时就会影响视觉，让眼睛不舒服，时间长了还会诱发近视，得不偿失。双门冰箱摆在厨房虽然很“霸气”，但一般三口之家用不了这么大的容积，且冰箱越空越耗电。按人均70升计算，三口之家买200升左右的冰箱就够了。而且，多数家电的尺寸、容量、功率等，也是与耗电、噪音等问题成正比的，价格普遍也高，等于花了冤枉钱。因此，建议老百姓在选购时应根据家庭人数、使用频率及房间大小等综合因素进行选择。(特约记者 王 健)