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拖把用完了往哪放

悬空挂阳台 每周消次毒 发霉及时换

中南大学湘雅医院感染控制中心副主任医师 黄 勋

2018年12月18日08:34 来源：人民网-生命时报

很多家庭使用拖把墩地后，都随手将其放在卫生间地面上，或直接挂在离地面一定高度的挂钩上，也不将它拧干。无论是布拖把还是胶棉拖把，经过反复使用、阴干，且长期处于潮湿的环境，都会成为细菌等微生物生长的温床。

使用拖把后，应尽量将布头或胶棉头中的水分挤出。在放置环境上，大部分人习惯把拖把放在卫生间，而卫生间潮湿的环境适合细菌、霉菌、真菌、念珠菌、尘螨等病原微生物生存。再用受污染的拖把墩地，细菌和微生物就会传播到家中每个角落，老人、小孩、过敏性体质以及免疫力较低的人很容易因此染病。

拖把最佳的晾干方式是放到阳台上晒干，最好装个挂在墙上的拖把架，将拖把卡在上面，让布头或胶棉头悬空，不与地面接触。需要注意的是，布头拖把可以承受日晒，胶棉拖把不能暴晒，应放在阴面阳台。

家用拖把应定期消毒、清洗，可以在通风好、气候较干燥时，将拖把用清水洗干净，放在阳光下晒一段时间，保持干燥。家里有容易过敏或感染的人，建议每周用稀释的含氯消毒液（如84消毒液，一桶水加10毫升即可）浸泡30分钟后清洗干净，晾干备用。或者在每周清扫时打一盆水，加入稀释过的消毒液和少许洗洁精，消毒拖把、清洁地面一举两得。

另外，已经长了绿霉点的拖把头，应及时更换，避免二次污染。胶棉头建议一个月换一次。家庭不同区域的拖把最好不混用，同时做好明确标识，定点放置。

(责编：李轶群、杨迪)


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