朱国行，不浪费病人一分钱

“做医生要有医德，做病人要有感恩心，初心不变！”星云大师的这句格言被上海复旦大学附属华山医院神经内科主任医师朱国行教授写在朋友圈的个性签名上，更是深深刻在了心里，成为自己做人做事的准则。

一心扑在病人身上

对医生而言，病房和门诊就是战场。初见朱国行时是周一一早的查房时间，他带着一大班子医生逐个床位询问病人情况，然后安排具体检查，增减药量。一些老年病人耳背，朱国行不厌其烦地一遍遍询问情况，叮嘱注意事项，回答患者家属疑问，大约每个病人都要花上半小时，但一切都进行得忙中有序。一晃就到了中午12点，虽然已是初冬时节，朱国行仍忙出了一头汗。

“做医生就是一天到晚忙不停，中午有个角落给我几分钟时间吃个饭就行了。下午1点半还有门诊，门诊人多，很多患者都从外地赶来，我一般1点钟就开始，大约晚上七八点才结束，能尽量多帮一些病患就多帮些。对医生而言，治病救人永远是初衷。”虽然马不停蹄地忙了一个上午，谈起工作来，他仍是神采奕奕。话音刚落，又有患者家属前来咨询，朱国行客气地招呼对方坐下，叮嘱各种事项，将每种药品的具体用量和次数详细地写在纸上。

记者问到，凡事事无巨细、亲力亲为，会不会忙不过来？朱国行笑了笑，说：“减轻病人痛苦就是行善积德，治疗要让病人利益最大化，这是医生该做的。”这么多年，他都是如此要求自己的。神经内科疾病大多为慢性疾病，需长期治疗，即使下班了，朱国行也会抽空在网上回复各地病患的提问，耐心解答他们的各种疑问，甚至跟踪他们的病况达几年之久，而这些都不计报酬的。

少年时确定求医志向

谈起当年为何选择从医，原来还有一些小插曲。1966年，他出生在浙江嵊州的农村，从小就看着村民们深受缺医少药的苦，家里人也一直希望能出一个医生。高考时，朱国行所有的志愿都填报了医科。功夫不负有心人，最终，他被温州医学院录取，开启了自己的医生生涯。进入大学后，朱国行对神经内科非常着迷，他直言大脑的构造太复杂了，每个动作、每种现象，都有它的道理。他平素就热衷于做这种有逻辑的、能分析出道理的事。

从1991年考研至今，朱国行研究神经内科已有27年了。“神经内科具有挑战性，每个病人都不同，治疗方案需要量身定制，特别是癫痫、头痛、睡眠障碍等，更具有个体差异，但也能从疾病点、病理生理演变找到规律。于是，更需要专业的思维方法，更需要医术、艺术和哲学的完美结合。这个专业对我来说非常适合。”

这20多年来，影像学发展给神经内科研究带来了巨大支持。以前发现不了的癫痫细小病变，如今都能看得一清二楚。大众对于神经内科的认知也大为进步。上世纪50年代，我国神经科和精神科一体，不少人都以为神经问题就是精神病。随着知识普及，大家渐渐了解癫痫、头疼、失眠、脑血管病等疾病要到神经内科就诊。

治病救人很有成就感

“不为良相，宁为良医”是朱国行小时候常听的越剧唱词，如今，他把满腔热情投入到病人身上。

七八年前，朱国行在门诊接待了一个高中女患者，她上课时昏倒在教室，被误诊为癫痫。就诊时，朱国行通过查看她的病历，发现她并非患有癫痫。细心的朱国行通过女生手腕上的老茧发现她经常熬夜打游戏，确认是体力不济导致的晕倒。如今，这个女生已结婚生子，后来还特地来探望朱国行。“诊断她不是癫痫后，她的恐惧彻底解除了。我让她少熬夜，很快就恢复了健康。这次她特地带了两个孩子的照片给我看，这就是作为医生的成就感吧！”朱国行感慨到。

但还是会有病人让朱国行很无奈。“我的原则是不浪费病人一分钱，但有的人不理解，觉得为什么不安排他做各种检查。即使病人误解我，我还是不会让他们去做不必要的检查。还有病人抱怨门诊太慢，但医生已经是一刻都没有停歇。我希望病人也能对医生多一份理解和尊重，医生真心对患者，患者也能体谅医生。”

采访最后，记者问到，如果回到高考时，您还会选择做医生吗？朱国行的回答是十分肯定，医生是非常具有挑战性的职业，这么多年来的学习和行医对于自身也是极大的提升。“白大褂穿一天，就努力工作一天。”（特约记者 虞 晔）