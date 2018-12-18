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在家出生的婴儿体内有益菌多

2018年12月18日08:24 来源：人民网-生命时报

如今在一些发达国家，有孕妇选择不去医院，而是在家中或浴缸内的水中分娩。美国罗格斯大学一项新研究发现，在家中出生的婴儿体内含有更多有益菌，这使他们变得更健康。

人体微生物群由数以万亿计的细菌、真菌和病毒组成，它们生活在体表和体内，其中的有益菌可预防肥胖、糖尿病、哮喘和肠道炎症等慢性疾病，提升免疫力和新陈代谢功能。研究人员追踪分析35名婴儿出生一个月的健康状况，其中14名在家中出生（其中4名出生在水中），另21名在医院出生。所有参试孕妇都是自然分娩，未曾接受任何抗生素治疗，婴儿均由助产士接生，产妇与婴儿进行密切接触，出生后不久就开始母乳喂养。分析结果显示，与在家出生的婴儿相比，出生在医院的孩子粪便样本显示出更多炎症基因表达。此外，前者粪便样本中含有更多拟杆菌、双歧杆菌、链球菌和乳酸菌等有益菌；艰难梭菌和肠杆菌等有害菌的数量较少。

研究作者、罗格斯大学玛利亚·贝洛教授表示，早期婴儿沐浴、抗生素防护和产科无菌环境等常见的医院干预措施，可能是上述差异的影响因素。因此，改善医院分娩环境，使之更接近家庭条件，可能有益于婴儿健康。▲ （郭 亮）

(责编：李轶群、杨迪)


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