继承和发扬优良传统  进一步提升援外医疗工作水平

2018年是我国派遣援外医疗队55周年。17日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰与全国援外医疗工作先进集体和先进个人代表座谈，她强调，要深入贯彻习近平总书记关于援外医疗工作的重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，推动援外医疗工作创新发展，更好地服务国家外交大局和改革开放全局。

孙春兰指出，党中央高度重视援外医疗工作，习近平总书记充分肯定了中国医疗队“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的崇高精神。55年来，援外医疗队以精湛医术和高尚医德赢得了受援国政府和人民的高度赞誉，为增进与发展中国家的友谊做出了历史性贡献。

孙春兰强调，新时代援外医疗工作要加强统筹协调，以“一带一路”沿线国家为重点，深化国际卫生合作交流。有关方面要完善政策，提高援外医疗队员待遇，解决好后顾之忧。她勉励广大援外医疗队员弘扬优良传统，以护佑生命的实际行动，促进民心相通，为推动实现联合国2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体贡献力量。

1963年以来，中国已累计派出援外医疗队员2.6万人次，诊疗患者2.8亿人次。国家卫生健康委近日对全国援外医疗工作先进集体和先进个人进行了表彰。据新华社北京12月17日电

《 人民日报 》（ 2018年12月18日 02 版）