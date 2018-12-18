不断增强人民的获得感幸福感安全感

吃

从“想吃饱”到“吃得好”

常言说“民以食为天”，食物跟人的生活息息相关，也随着时代的变化反映出生活的变化。

40年前，小岗村的农村家庭联产承包责任制改革如一声惊雷，响彻华夏大地。而改革的最初动因，也是因为“想吃饱”。那个时候，城市食物供应匮乏、农村口粮供给紧张。直到上世纪80年代，一些地方还在使用粮票，由于物资流通不畅，很多城市居民餐桌上只有本地产的几种蔬菜。

90年代以来，随着农村生产力的极大解放，农产品的供给正以前所未有的速度加快增长。“吃喝”，正从生存型消费，向健康型、享受型消费转型，由吃饱、吃好，向保障食品安全、满足食品消费多样化转变。

如今在人们的家里，天南地北的特产、春夏秋冬的作物，都被一一端上桌来。而随着跨境贸易的发展，海外的新奇食物，也成了中国人的日常餐食。吃得更丰富、吃得更健康，成为每个家庭的新追求。

穿

从“单调简单”到“穿出个性”

“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”，说的就是40年前中国家庭穿衣的状态。由于物资匮乏，很多家庭都是用布票买布之后，靠着妈妈的针线活或缝纫机做衣服。

伴随着改革开放的春风，成品服装开始出现，种类也越来越多，喇叭裤更成为年轻潮人们的抢手货。棉布、粗布等传统面料，逐渐受到“的确良”等合成面料的冲击。而绿蓝灰黑这些曾经的主要色调，也被更丰富的颜色所取代。

再到后来，人们购买衣着的出发点也开始发生变化。有的想要保暖御寒、有的希望时尚前卫、有的追求朴素健康……今天，在很多城市陆续出现的一些“私人定制”的裁缝店，甚至可以量体裁衣、自选面料、手工制作。

从妈妈做的衣服到工厂的成衣，再到私人定制服装，看似“回归”的穿着背后，其实是人们个性的释放、需求的满足，以及生活的美满富足。

行

从出行不便到一日千里

上世纪80年代，出行还没那么便捷。

从短途看，小汽车还是一个稀罕的东西，作为结婚“四大件”之一的自行车，是人们短距离出行最重要的交通工具。

出趟远门则主要依靠速度不快、拥挤不堪的火车，“啤酒饮料矿泉水、香烟瓜子八宝粥”是人们对绿皮车的清晰记忆。至于飞机，还是极少数人的选择。

如今，出门坐汽车已经成为常态，每到假期，自驾游的车辆在景区挤得满满当当，网约车、共享单车更是成为互联网时代的标志。而在远距离出行方面，高速公路四通八达、高铁网络横竖密布、航空枢纽星罗棋布……人们的选择更多，人与人的距离更近。

过去，人与人见一面可能需要几天时间甚至更久；今天，天涯海角也近在咫尺。改革开放40年，人们便捷出行的背后，我们看到的是国家的科技进步和民生的福祉提升。

读

从油墨飘香到移动读报

对很多人来说，当年街头巷尾的大喇叭广播是最早获取信息的渠道。

那个时候，收音机作为“三转一响”的一员进入家庭，在收音机上听广播、听歌曲、听评书成为很多人饭后休闲的重要方式。随后，电视机开始普及，从黑白到彩色，从小尺寸到大块头，全家人围在一起看春节晚会、学生放假看《西游记》成为那个年代的美好回忆。

上世纪90年代中期出现的都市报，让人们在油墨飘香中看到了更多的新鲜事儿。进入21世纪，电脑和互联网改变了人们的生活。聊天室、博客、论坛让陌生的人在一起交流分享，让世界成为真正的“地球村”。而智能手机的快速发展，更是让人们进入移动信息的时代。如今，手机上的信息容量不断扩大，也让人们的视野更加开阔。

40年来，获取信息的方式正发生着根本的改变，但不变的却是人们对信息和自我提升的渴求。

娱

从露天放映到VR电影

看电影，或许是改革开放40年来群众热衷的、始终不变的娱乐方式之一。说不变，是因为人们对电影的喜爱没有变，但40年间，电影本身却发生了天翻地覆一般的变化。

那个时候，奔走四方的电影放映队给人们送去精神食粮。看一场露天电影对于人们来说，不亚于一次节庆。尽管电影的种类很少，却依然受到热烈欢迎。一些经典影片的台词和场景，甚至会被人们背诵、模仿。

后来，随着城市建设发展，电影院多了起来。影片的种类也越来越多，从红色经典到进口大片，从古装历史到未来科幻，人们可以根据自己的喜好自由选择。

再后来，科技元素加入电影产业，从3D到4D再到VR，电影的种类越来越丰富，人们的选择空间也越来越大，电影正成为现代人重要的休闲娱乐方式。

住

从“有的住”到“住得好”

上世纪80年代，基本上家家户户住的都是平房，看起来都是一个样。几家人共用一个厨房，上厕所要去公共厕所，是那个时代的人对住房最深刻的记忆。

进入90年代，有了越来越多的红砖房和楼房，越来越多的家庭通水通电，一些地区甚至能在家里上网。人们开始装饰房间，屋子越来越漂亮；有了独立的厨房和卫生间，人们的生活越来越方便。

再到后来，宽敞明亮的屋子、楼前楼后的花园、直通车库的电梯……这个时候，房子的功能也变得越来越丰富。年轻人喜欢有一个书房、女主人想要一个瑜伽室、老人希望有地方喝喝茶、小孩子也有了自己专门的游乐室。

一套房子，承载了一个家庭的奋斗和期望。40年间，中国人住房的变化，是物质生活不断丰富的历程，更是人们生活选择不断增多的历程。

购

从凭票购物到移动支付

直到上个世纪80年代末，粮票还是很多地方群众购买米面的凭证。不只是粮票，布票、棉花票、缝纫机票等票据，成为那个时代人们买东西深刻的印记。

90年代开始，购物票证逐渐退出历史舞台，人们可以通过现金购买到丰富的生活用品。再到后来，银行卡、信用卡开始普及，从出门带钱包到出门带卡包，“一卡在手，行遍天下”是当时银行打出的响亮广告语。

进入互联网时代，买卖已经不仅局限于线下，电商的兴起让全世界成为一个大市场，每个人也都成为市场中的一员。拿出手机就支付，“买全球、卖全球”已经不再是一种幻想。

从物资短缺凭票购物，到物质丰富全球海淘，与人们日常生活联系最紧密的“买买买”，正变得更容易、更方便、更实惠。

《 人民日报 》（ 2018年12月18日 11 版）