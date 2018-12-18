中小学幼儿园年底须排查6类安全隐患

教育部昨天印发通知，要求各地教育部门和学校吸取近期学校安全事故的惨痛教训，立即开展学校及周边安全隐患排查工作，重点加强六个方面的安全隐患排查和整改，要求对排查出的问题落实责任、建立台账、细化措施，明确时限，确保全面整改落实。

一是人防、物防、技防设施建设情况，包括是否有完善的门卫管理制度、设置围墙或其他实体屏障，实行封闭式管理，校门口设置隔离栏、升降柱等硬质防冲撞装置情况，寄宿制校园设专职宿舍管理员等。

二是学校食品与卫生安全情况，对流感等呼吸道传染病、手足口病等的防疫工作。要完善学校食品安全管理制度和食堂就餐环境，检查学校食堂食品采购、运输、储存和加工环节等是否存在卫生和安全隐患，自备水源、二次供水及直饮水设施、食堂蓄水池等是否清洁、消毒，以及定期进行水质检测情况，紫外线灯等装置是否存在异常。

三是冬季采暖及消防安全情况。包括教室、宿舍、办公室等地的通风换气、排烟管道是否存在泄漏、煤气中毒隐患。强化校园消防安全防控，实验室等集中堆放易燃易爆物品区域的消防管理情况。

四是校园周边环境综合治理情况。包括校园周边公安机关高峰勤务、“护学岗”和群防群治机制，网吧、娱乐场所、危险玩具等的销售整治。

五是校车及上下学交通安全情况。检查是否存在使用拼装车、报废车、未取得校车使用许可车辆接送学生，以及未取得校车驾驶资格人员驾驶校车、超速、超员、不按许可路线行驶等违法行为，以及学校门口道路设置警示牌、减速带等情况。

六是防范非法入侵校园、学生欺凌和暴力情况，集中对学生开展以校园欺凌和暴力治理、预防性侵害为主题的专题教育。（记者 雷嘉）