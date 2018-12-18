体检市场需要扬优惩劣动真格

湖南知名体检机构美年大健康长期雇佣无资质人员从事体检诊断工作，导致漏诊、错诊发生。今年6月被曝光后，卫生主管部门调查确证其存在违规行为，然而数月已过，处罚结果迟迟未向社会公布，引发广泛关注。

这不仅折射出商业体检市场良莠不齐、失序发展的问题，执法部门查而不罚的态度，也反映出个别执法部门对回应民生关切的拖沓。

近年来，人们对身体健康的重视程度不断提高，促进体检行业迅猛发展。不少商业体检机构将社会责任摆在前面，尽心尽力满足人们多样性、个性化需求，赢得了信任。然而，也有部分商业体检机构利益至上，只想挣钱，罔顾健康。没病说有病，有病查不出；披着“高科技”“新技术”的外衣力推天价体检……以健康管理之名，行骗取钱财之实。

部分监管部门缺乏责任意识，对应发现而未发现的问题失察，对出现问题该整治却不作为或慢作为，致使监管乏力，进一步加剧市场混乱。

体检结果关乎健康选择与生命安全，一旦误诊、错诊或漏诊，很可能给体检者及其家庭带来无法挽回的损失。

公众健康不容忽视，一方面需要大力促进行业健康发展，支持鼓励那些优质体检机构做大做强，满足更多人的体检需求；另一方面行业应该加强自律、自净，提高准入门槛，制定严格的行业标准，建立黑名单制度和严格的退出机制，及时清除害群之马。

此外，市场监管不能缺位，要把有力的监管落实到严肃的问责上。针对行业违法行为，相关部门必须发现一起查处一起，及时向社会公众公布处理结果，才能有效约束体检机构守法经营，规范体检市场有序发展。(据新华社记者 帅才报道)