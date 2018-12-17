人民网北京12月17日电 17日，第十三届人民企业社会责任奖颁奖盛典在人民日报社国际报告厅举办。本届评选以“改革开放40年 不忘初心再出发”为主题，设置“年度企业奖”、“年度人物奖”、“绿色发展奖”、“年度扶贫奖”、“年度案例奖”、“改革先锋奖”六大奖项。深圳百果园实业发展有限公司获第十三届人民企业社会责任奖年度扶贫奖。

百果园集团公共关系副总监、扶贫办副秘书长左拉代表企业领取第十三届人民企业社会责任奖年度扶贫奖。

获奖理由如下：

全面扶贫路上，一个都不能少。过去4年，百果园的产业扶贫足迹深入102个国家级贫困县，遍布17个省（区），155款贫困县水果通过百果园渠道销往全国。百果园还通过助力深圳援疆，在喀什市建立首个产业扶贫基地。直接带动帕哈太克里乡118户501人实现脱贫升级。同时，通过结合政策、资本、技术、渠道等手段，定向采购+水果民族品牌打造方式，以水果为载体，助力贫困县，授鱼也授渔。接下来，百果园计划用5年时间，深入扶助100个贫困县，将既有水果品类品牌计划优先落地于国家级贫困县。