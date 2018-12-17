星创视界引入AI筛查 五方联盟共创AI大健康平台

近日，星创视界联合Airdoc、春雨医生、三生制药、益丰大药房召开五方联盟签约仪式，并发布《2018年中国眼底视网膜健康调研报告白皮书》，将眼镜店的专业服务从AI筛查、健康咨询延伸到健康保健环节，实现线上线下全渠道融合。

据介绍，自今年7月起，星创视界联手Airdoc在旗下宝岛眼镜店引进AI 眼底照相机，能在大约2分钟内完成眼底照片拍摄以及Airdoc慢性病识别算法的解读。依托宝岛眼镜全国各地的门店，经过3个月的时间，宝岛眼镜筛查了全国各地14642位顾客。通过分析这些样本，星创视界和Airdoc联合发布了《2018年中国眼底视网膜健康调研报告白皮书》。

样本数据显示，出现视网膜病变的顾客占25.87%，其中女性占比53%，男性占比47%。在这些视网膜病变顾客中，常见的病变有青光眼疑似、玻璃膜疣、白内障疑似、视乳头水肿、动脉硬化等。视网膜病变不仅多样化、普遍化，更有明显的年轻化趋势。眼底病变一般高发于50岁以上人群，但星创视界和Airdoc统计发现，常见眼底病变的年龄分布中已出现大量年轻人。

Airdoc创始人张大磊在发布会上表示，目前，Airdoc 的AI慢性病识别算法已能完成10大类30种慢性疾病病变的分析，准确率已高达97%，在辅助医生读片、提高医生效率方面起到了良好收效。

对百姓而言，AI眼底筛查落地眼镜店，成本低、效率高，有利于形成定期筛查的习惯，及早发现疾病变风险、及早干预。

而对星创视界来说，引进AI眼底筛查，是向眼视光大健康服务转型迈出的重要一步。星创视界董事长王智民表示，眼镜行业的本质是眼视光健康服务行业，但目前很大程度上被误解成单纯的眼镜零售业，通过布局AI筛查，全国1200多家宝岛眼镜店将被打造为高效、低成本、用户友善的健康筛查中心。

王智民认为，在筛、诊、疗、药的完整链条中，如果眼镜店止步于AI眼健康筛查，而没有为顾客的后续环节铺平道路，是非常不人性化的。因此，星创视界，Airdoc，春雨医生，三生制药，益丰大药房五方联盟的意义就在于搭建一条更完整、更人性化的视健康服务链。

据介绍，目前星创视界已实现和春雨医生的系统对接，在宝岛眼镜完成AI眼底筛查后，顾客可通过星创视界研发的电子视健康档案Vision-iBook直接咨询春雨医生，由来自线下二三甲医院的眼科医生在线回答顾客疑问。此外，星创视界和益丰大药房的合作系统也将于2019年1月1日正式打通。（聂丛笑）