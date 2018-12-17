在我们周围，捧着手机、平板电脑的“低头一族”越来越普遍。长时间低头造成颈项部肌肉劳损，进一步可导致颈椎病的发生。

颈项部肌肉劳损通常仅表现为颈肩部肌肉酸痛不适，人们大多不以为然。其实，脊髓受压所致的颈椎病在严重时，通常一次不经意的外伤就可能导致瘫痪。我们医院的颈椎专病门诊就收治过不少这类患者。

为什么颈椎病竟能导致瘫痪？我们发现，这类患者都是因为颈椎病变而出现脊髓损伤。造成损伤的罪魁祸首正是不知不觉、长期低头所致的颈髓压迫。平时症状不严重是因为脊髓尚可耐受压迫，而当发生迎面摔倒或追尾车祸时，颈椎极度后仰，此时脊柱内韧带骤缩，颈椎管空间瞬间减小，在原有脊髓压迫的状态下，就会引起脊髓损伤，重则导致瘫痪。

这种颈椎病在医学上叫脊髓型颈椎病，好发于40～60岁以上人群，早期仅表现为颈部酸痛不适，时有手指或上肢麻木，严重的伴有上肢无力，握筷、写字等精细功能受损，由于不会引起严重疼痛，常常被忽视。

对于早期、轻型脊髓型颈椎病，正确的防治原则是平衡筋骨，具体可通过正规脊柱专科医师进行理筋按摩及自我功能锻炼来实现。这里推荐一组简单有效的动作：扩胸–耸肩–仰颈。每个动作重复三次，此为一组，每次运动做10组，能够治疗和纠正低头含胸、侧卧睡姿等不良姿势造成的颈肩损伤和筋骨失调。

人体颈椎肌肉附着在胸椎和胸廓上，扩胸可以帮助拉伸胸廓周围肌肉，恢复胸廓骨关节的协调性；耸肩有助肩颈肌肉恢复弹性，以保证颈椎关节协调运动；仰颈运动与“低头”这类慢性损伤的姿势相反，可放松颈椎后方肌群，拉伸颈椎前方肌群并恢复其弹性。每个动作重复3次，可以利用运动的惯性增加运动幅度，同时又不会增加肌肉拉伤风险，使康复锻炼变得高效而且安全。▲（生命时报特约专家 广州中医药大学第一附属医院脊柱骨科副教授 江晓兵)