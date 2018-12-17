控制血压有哪些诀窍 请收好降压四个锦囊

现代人讲究养生食疗，如果是高血压，也能靠吃控制好血压吗？专家的意见是血压的管理不能只靠饮食。日常管理血压有哪些诀窍？不妨收好南医三院心血管内科周滔主任医师送出的降压四个锦囊。

健康生活+合理饮食

周滔介绍说，健康的生活方式是治疗高血压的基础，应长期坚持。而健康的生活方式包括合理饮食、戒烟戒酒、适当运动、心理平衡。是的，合理饮食很重要，重点是限制钠盐摄入、限制总热量和营养均衡，这可能也算是食疗，但却不能只靠它。

健康的生活方式还包括控制体重，防范超重，已超重的肥胖者则要科学减肥。

平稳降压拒绝过山车

降压太快太猛可能出大事！周滔说，降压太猛，身体不能适应，会引起心、脑、肾等重要脏器供血不足、血流缓慢，引起脑卒中、心绞痛或肾功能减退。长年高血压的老人，如果降得太快极易发生脑梗，造成严重后果。

持续、平稳降压才是正确的降压法门。一般的高血压患者，血压达标要用4~12周才是安全的，老年、冠脉或双侧颈动脉严重狭窄及耐受性差的患者，血压达标时间还应适当延长。同时，血压也并非降得越低越好。因为血压过低会导致脑供血不足，增加脑缺血的风险。

务必监控清晨血压

周滔提醒，人体的血压存在昼夜节律，清晨是一天中血压最高的时段。很多高血压患者清晨血压不达标，有医院的心内科门诊曾调查过2000余名高血压患者，早晨7：00~10：00间测量血压，清晨血压不达标率高达54.6%，相当于10位高血压患者中就有5位患者清晨血压不达标。

实际上，管理好清晨血压，很大程度上意味着控制了全天24小时血压。而清晨血压不控制的话，心脑血管疾病最易在这个时段“偷袭”。清晨时段缺血性脑卒中的发生风险是其他时段的4倍，心血管死亡风险也比其他时段增加70%。

坚持服用长效降压药

高血压患者需要长期甚至终身服用降压药治疗，坚持服药可提高高血压患者的生活质量、延长寿命。

周滔说，服药建议选长效降压药，其特点是半衰期多在24小时及以上，每天只需吃1次，降压疗效能覆盖24小时；由于其作用持久、平稳，可有效控制全天24小时血压和清晨血压，可减少服药次数、提高治疗依从性，更有效预防心脑血管疾病。 据新华社