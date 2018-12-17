中年时压力过大，或易导致健忘

中年时压力过大，可能导致人们不到50岁就出现健忘、大脑萎缩等症状。

德克萨斯大学卫生科学中心圣安东尼奥校区的研究人员历时8年，随访2000多名平均年龄48岁的美国男女，得出上述结论。研究人员为他们做大脑核磁共振成像、血清皮质醇水平检测并测试他们的记忆力和认知能力后发现，皮质醇水平最高的研究对象最健忘。

皮质醇是压力状态下人体分泌的一种激素，令人有效应对压力。压力缓解后，人体皮质醇水平即可下降。如果长期处于压力之下，皮质醇水平居高不下，就可能导致机体运转不良，出现焦虑、抑郁、心脏病、头疼、体重增加、睡眠等问题。先前有研究显示，皮质醇水平关联阿尔茨海默病风险，但主要是以老年人为研究对象。此次的最新研究以平均年龄48岁的男女为对象，在一定程度上反映了压力对中年人的影响。

研究人员发现，调查对象中皮质醇水平较高人群不仅健忘，他们的大脑结构似乎也有所改变。皮质醇水平较高人群的端脑平均占脑容量的88.5%，而皮质醇水平正常人群的端脑平均占脑容量的88.7%。端脑是大脑最重要的组成部分，位于整个大脑最上端，略呈半球状，包括左、右大脑半球。美国阿尔茨海默病人协会专家基思·福利表示，如果中年就可见大脑结构性改变，可以想象他们到了可能患上阿尔茨海默病的老年时会发生什么。